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Глава фермерского хозяйства из Карелии стала самой молодой номинанткой всероссийской премии

Новости. Общество
14:17, 08 Октября 2021
фото: © Правительство Карелии

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Карельский фермер Ксения Сосункевич — соискатель премии «Женщина года в АПК» в 2021 году.

В Москве 15 октября пройдет II ежегодный форум «WOMEN AGRO LIVE — Женщины в агробизнесе». Там же состоится вручение Премии «Женщина года в АПК». Как рассказали организаторы, будут объявлены финалистки в 7 номинациях, которые позволят его участницам подтвердить лидерство в своих сферах деятельности и профессиональные компетенции в отраслевой среде.

Ксения Сосункевич — глава крестьянского (фермерского) хозяйства. Ее семья уже более 20 лет выращивает клубнику, а в последние годы Ксения активно внедряет новые технологии, позволяющие увеличить производительность.

Ксения участвует в голосовании в номинации «Лидер женского предпринимательства». Отдать за нее свой голос можно до 10 октября по ссылке: https://agrotrend.ru/contest/sosunkevich-kseniya/

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Комментарии

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насмешница
2021-10-08 15:25:48
Молодец, девочка. Я проголосовала :)
Изя
2021-10-08 15:45:21
насмешница, да Вы шо ? Противоричивая моя ))) :)
карел
2021-10-08 14:52:44
Вместо Лабинова министром поставили бы , было бы классно , толку явно больше .
Лана Текучева
2021-10-08 14:35:47
Вот это глава! Родители создали этот бизнес, а она присвоила себе их заслуги. Чудненько! Не пробовала свой бизнес открыть с "нуля"? :)
карел
2021-10-08 15:00:06
Лана Текучева, что злые то такие ? Видно , что чинуши парфтчикова , ленивые и склочные .
Гриша
2021-10-08 14:34:48
В протестанутой футболке плакатиками не трясет. Трудится, клубнику выращивает. Полезна для общества. Еще и симпатичная. :)
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