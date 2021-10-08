Глава фермерского хозяйства из Карелии стала самой молодой номинанткой всероссийской премии

Карельский фермер Ксения Сосункевич — соискатель премии «Женщина года в АПК» в 2021 году.

В Москве 15 октября пройдет II ежегодный форум «WOMEN AGRO LIVE — Женщины в агробизнесе». Там же состоится вручение Премии «Женщина года в АПК». Как рассказали организаторы, будут объявлены финалистки в 7 номинациях, которые позволят его участницам подтвердить лидерство в своих сферах деятельности и профессиональные компетенции в отраслевой среде.

Ксения Сосункевич — глава крестьянского (фермерского) хозяйства. Ее семья уже более 20 лет выращивает клубнику, а в последние годы Ксения активно внедряет новые технологии, позволяющие увеличить производительность.

Ксения участвует в голосовании в номинации «Лидер женского предпринимательства». Отдать за нее свой голос можно до 10 октября по ссылке: https://agrotrend.ru/contest/sosunkevich-kseniya/