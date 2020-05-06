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Глава Карелии анонсировал "точечные шаги" по выходу экономики из "антивирусного" режима

Новости. Экономика
15:13, 07 Мая 2020
фото: страница правительства РК Вконтакте
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Выход Карелии из режима самоизоляции для граждан и ограничительных мер для предприятий будет более легким, чем для ряда других регионов, считает глава республики.

Об этом Артур Парфенчиков сообщил сегодня в ходе "Прямой линии" на официальной странице правительства Карелии Вконтакте.

"Есть регионы, где даже сельхозработы приостановлены, поэтому там, конечно, достаточно сложный выход из ограничительных мер", - сказал Парфенчиков.

По его словам, в Карелии ситуация более благоприятная.

"Нам здесь очень многое не придется делать, потому что, в принципе, большая часть экономики Карелии работает…Поэтому у нас по большому счету предполагаются какие-то точечные шаги с учетом оценки эпидемиологической ситуации", - сообщил губернатор.

О каких "точечных шагах" идет речь, каким предприятиям разрешат работать, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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