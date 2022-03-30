Глава Карелии: Гречишный хлеб очень люблю

Артур Парфенчиков побывал в частной пекарне в Петрозаводске и рассказал о своих вкусовых предпочтениях.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети рассказал о посещении частной пекарни «Беккер», продукция которой хорошо известна в Петрозаводске.

«В прошлом году здесь увеличили производство хлебобулочных изделий в 1,6 раза. Кроме того, как рассказал мне директор предприятия Трофим Исаев, в марте они сумели быстро переориентироваться с импортных заквасок на отечественные. Теперь от зарубежных поставщиков не зависят, а молочку в производстве используют нашу — славмовскую», — рассказал Артур Парфенчиков.

По словам главы республики, правительство также помогает предпринимателю: в частности, по программе развития малого и среднего предпринимательства возместили часть затрат на покупку новых печей.

«Пекарня развивается, создает рабочие места, расширяет ассортимент. К 9 мая, например, на прилавках появятся новые праздничные торты. К сладкому, признаюсь, равнодушен, а вот их гречишный хлеб очень люблю», — признался Парфенчиков.