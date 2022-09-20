Глава Карелии: мы стали свидетелями важнейшего события в истории

Артур Парфенчиков прокомментировал вхождение в состав России четырех территорий.

— Только что мы с вами стали свидетелями важнейшего события в истории нашей страны. Подписаны договоры о вхождении в состав России четырех территорий — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, — так оценил руководитель нашей республики завершившуюся церемонию.

Пост с комментарием события Артур Парфенчиков опубликовал на своей странице Вконтакте.

— На референдуме люди сделали свой выбор — свой однозначный выбор! Я встречался с жителями оккупированных неонацистами территорий. Они устали жить в страхе и приехали к нам в Карелию в надежде спасти своих детей. Все они говорят о том, что Россия — единственная надежда на спокойную и стабильную жизнь, — указал Глава Карелии. — Сегодня историческое единство восстановлено — теперь мы одна страна! Во главе с сильным лидером, нашим Президентом, который сегодня еще раз дал понять всему миру — за нами правда!