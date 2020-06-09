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Глава Карелии наградил секретаря Совбеза России Николая Патрушева орденом "Сампо"

Новости. Политика
13:23, 10 Июня 2020
фото: © Правительство Карелии
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Высшей государственной награды Карелии Николай Патрушев удостоен за большой вклад в социально-экономическое развитие нашей республики.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал Указ о награждении Орденом "Сампо" секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

Высшей государственной награды Карелии Патрушев удостоен за большой вклад в социально-экономическое развитие нашей республики. С 2013 года Николай Платонович руководит работой Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики.

"За это время в экономику нашего региона привлечены значительные средства. Многие крупные проекты реализованы благодаря личному участию Николая Платоновича. Так, например, в кратчайшие сроки в Петрозаводске было построено Президентское кадетское училище. Это современное и престижное учебное заведение, куда стремятся попасть ребята со всей страны. Онежский судостроительно-судоремонтный завод получил вторую жизнь, сегодня предприятие успешно работает и полностью обеспечено заказами. В республике появилась сеть новых фельдшерско-акушерских пунктов, в Кондопоге - Государственное училище Олимпийского резерва. И отдельно стоит отметить наш новый и комфортный аэровокзал "Петрозаводск"" , - написал на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

Перечислять объекты, построенные в республике при личном содействии Николая Патрушева можно очень долго, реализация многих проектов продолжается и в рамках Федеральной целевой программы развития республики, отмети Парфенчиков.

"Уважаемый Николай Платонович, поздравляю Вас с заслуженной наградой и благодарю за поддержку и внимание к нашей республике!", - написал Артур Парфенчиков.

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Комментарии

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Старый дед щукарь
2020-06-10 14:18:06
Обычно посмертно его дарят, умер что ли?
Саныч
2020-06-10 14:10:04
Теперь на траликах проезд бесплатный?
zanoza
2020-06-10 13:50:16
"Перечислять объекты, построенные в республике при личном содействии Николая Патрушева можно очень долго...."
Нечего особенно перечислять, раз, два и обчёлся :)
zanoza
2020-06-10 13:47:43
Орден "Сампо" высшая государственная награда? Забавно :)
кир
2020-06-10 13:44:30
Н.Патрушев - это заслуженный работник. Но он не нуждается в местечковых наградах от от нижестоящего по рангу начальства. Да и это неправильно. Ещё бы президента наградили самобытные. Он подчиняется президенту и тот его наградит российской, а не местечковой наградой, когда сочтёт это нужным и уместным.
Ткачев
2020-06-10 13:59:37
кир, Чего это он заслуженный? Погугли карту натовских баз на границах СССР и сравни, что творится на границах ЭТОЙ страны. Я уж не говорю про прохлопанный коронавирус.
кир
2020-06-10 14:07:37
Ткачев, ваши НКВД-шники страну прошляпили. А Патрушев работает на обломках империи.
Ткачев
2020-06-10 14:13:27
кир, Хе-хе-хе... Это ваши КГБ-шники во главе с вашим же любимцем Андроповым всё сделали чтобы просрать.
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