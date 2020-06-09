Глава Карелии наградил секретаря Совбеза России Николая Патрушева орденом "Сампо"

Высшей государственной награды Карелии Николай Патрушев удостоен за большой вклад в социально-экономическое развитие нашей республики.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал Указ о награждении Орденом "Сампо" секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

Высшей государственной награды Карелии Патрушев удостоен за большой вклад в социально-экономическое развитие нашей республики. С 2013 года Николай Платонович руководит работой Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики.

"За это время в экономику нашего региона привлечены значительные средства. Многие крупные проекты реализованы благодаря личному участию Николая Платоновича. Так, например, в кратчайшие сроки в Петрозаводске было построено Президентское кадетское училище. Это современное и престижное учебное заведение, куда стремятся попасть ребята со всей страны. Онежский судостроительно-судоремонтный завод получил вторую жизнь, сегодня предприятие успешно работает и полностью обеспечено заказами. В республике появилась сеть новых фельдшерско-акушерских пунктов, в Кондопоге - Государственное училище Олимпийского резерва. И отдельно стоит отметить наш новый и комфортный аэровокзал "Петрозаводск"" , - написал на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

Перечислять объекты, построенные в республике при личном содействии Николая Патрушева можно очень долго, реализация многих проектов продолжается и в рамках Федеральной целевой программы развития республики, отмети Парфенчиков.

"Уважаемый Николай Платонович, поздравляю Вас с заслуженной наградой и благодарю за поддержку и внимание к нашей республике!", - написал Артур Парфенчиков.