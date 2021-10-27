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Глава Карелии наградил своего премьера медалью

Новости. Политика
14:34, 27 Октября 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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Премьер-министр Александр Чепик удостоен медали «За заслуги перед Республикой Карелия».

Карельский губернатор Артур Парфенчиков подписал указ о награждении своего премьер-министра Александра Чепика медалью «За заслуги перед Республикой Карелия». Как говорится в тексте указа, господин Чепик удостоен этой медали за «высокие достижения и заслуги перед республикой и ее жителями в экономической, государственной и профессиональной деятельности, в области дорожного хозяйства, государственного строительства и социально-экономического развития».

Напомним, Александр Чепик появился в Карелии в начале 2017 года, вскоре после назначения бывшего главного судебного пристава России Артура Парфенчикова на губернаторский пост. Новый руководитель республики пригласил Чепика из Бурятии, где тот занимал должность вице-премьера по экономическому развитию. В конце марта 2017 года чиновник из Бурятии возглавил в Карелии республиканское правительство.  

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Комментарии

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stranger
2021-10-27 15:31:59
А Бурятии то, как повезло...
Димон
2021-10-27 15:08:52
" Уровень бедности в Карелии будет вдвое выше, чем в Москве, даже через 10 лет "
Не зря работает чиновник !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Димон
2021-10-27 15:04:49
Ну с , формальности соблюдены , можно и на пенсию обоим двигать .
Житель Карелии
2021-10-27 14:46:19
Господин Губернатор, огласите, пожалуйста, полный список достижений г-на Чепика, а именно, в цифрах и процентах. Но, не пряча его достижения за текстом приказа "высокие достижения и заслуги перед республикой и ее жителями в экономической, государственной и профессиональной деятельности, в области дорожного хозяйства, государственного строительства и социально-экономического развития...". И куда пропала г-жа Пивненко? Ещё несколько недель назад каждый день что-то делала на благо РК и об этом писали все СМИ... Я беспокоюсь))).
Димон
2021-10-27 15:05:58
Житель Карелии, не переживайте так , они есть , где то очень глубоко в душе .
Вася
2021-10-27 14:42:27
придётся смириться
Изя
2021-10-27 15:35:27
Вася, есть другие варианты ?))) :)
Эно
2021-10-27 14:41:25
"....За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку...." И. Крылов
Вася
2021-10-27 14:39:07
Выразим озабоченность
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