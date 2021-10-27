Глава Карелии наградил своего премьера медалью

Премьер-министр Александр Чепик удостоен медали «За заслуги перед Республикой Карелия».

Карельский губернатор Артур Парфенчиков подписал указ о награждении своего премьер-министра Александра Чепика медалью «За заслуги перед Республикой Карелия». Как говорится в тексте указа, господин Чепик удостоен этой медали за «высокие достижения и заслуги перед республикой и ее жителями в экономической, государственной и профессиональной деятельности, в области дорожного хозяйства, государственного строительства и социально-экономического развития».

Напомним, Александр Чепик появился в Карелии в начале 2017 года, вскоре после назначения бывшего главного судебного пристава России Артура Парфенчикова на губернаторский пост. Новый руководитель республики пригласил Чепика из Бурятии, где тот занимал должность вице-премьера по экономическому развитию. В конце марта 2017 года чиновник из Бурятии возглавил в Карелии республиканское правительство.