Депутаты дали согласие на переназначение Чепика на пост премьер-министра Карелии

Комитет по законности и правопорядку парламента Карелии согласовал кандидатуру Александра Чепика для переназначения на пост председателя правительства республики.

Решение было принято на сегодняшнем заседании комитета.

Чепик выступил перед депутатами и рассказал, каких достижений, по его словам, добилось правительство за то время, пока он возглавлял кабинет министров.

Вопрос о согласовании его кандидатуры был поставлен в повестку комитета в связи с прошедшими в сентябре выборами главы Карелии, после которых правительство формально было отправлено в отставку. Почти все министры были снова назначены на свои посты губернатором, но для назначения премьер-министра по закону требуется согласие парламента.

Окончательное согласование должно произойти на ближайшем заседании Законодательного собрания.