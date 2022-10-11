Депутаты дали согласие на переназначение Чепика на пост премьер-министра Карелии

Комитет по законности и правопорядку парламента Карелии согласовал кандидатуру Александра Чепика для переназначения на пост председателя правительства республики.
Решение было принято на сегодняшнем заседании комитета.
Чепик выступил перед депутатами и рассказал, каких достижений, по его словам, добилось правительство за то время, пока он возглавлял кабинет министров.
Вопрос о согласовании его кандидатуры был поставлен в повестку комитета в связи с прошедшими в сентябре выборами главы Карелии, после которых правительство формально было отправлено в отставку. Почти все министры были снова назначены на свои посты губернатором, но для назначения премьер-министра по закону требуется согласие парламента.
Окончательное согласование должно произойти на ближайшем заседании Законодательного собрания.
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