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Александр Чепик: Мы ушли от обшарпанных кабинетов и обветшавших коридоров

Новости. Политика
16:00, 03 Сентября 2022
фото: Сампо ТВ. 360

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Премьер-министр Карелии рассказал, как за последние пять лет правительству региона удалось улучшить систему здравоохранения.

В большом интервью «Республике» Александр Чепик отдельно остановился на изменениях инфраструктуры здравоохранения. По словам премьера, Глава Карелии дал поручение, и две трети подъездов к больницам уже реконструировали. Меняется и внутреннее наполнение медучреждений. 

«Посмотрите, как внешне больницы наши изменились в районных центрах. Мы ушли от обшарпанных кабинетов, обветшавших коридоров. Просто небо и земля. Можно в каждую больницу заходить, и у нас там есть современная поликлиника, современная входная зона», — отметил Александр Чепик.

Премьер-министр также указал и на тот факт, что с приходом нынешней губернаторской команды в системе здравоохранения оживают важные объекты, до которых у прежних властей не доходили руки. 

«Сейчас мы ведем реконструкцию блоков А и Б — это тот недострой на Древлянке, рядом с перинатальным центром, работаем по хирургическому корпусу БСМП. Мы привлекли федеральные деньги и зарезервировали региональные средства, чтобы завершить работы по этим объектам», — подчеркнул руководитель регионального кабмина. 

Подробнее о том, как удалось изменить систему здравоохранения Карелии за пять лет, читайте в большом интервью Александр Чепика на «Республике».

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