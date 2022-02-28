Надежда Дрейзис: «Я ощущаю себя руководителем»

Председатель Петрозаводского городского совета Надежда Дрейзис дала интервью телеканалу ГТРК «Карелия».
Спикер Петросовета Надежда Дрейзис выступила в программе «Действующие лица» на канале «Вести Карелии».
Дрейзис рассказала о том, как ей удается совмещать деятельность в городском парламенте и работу медицинским сотрудником.
«Кем вы больше ощущаете себя — медиком, главным врачом или уже политиком, председателем Петросовета?», — спросили у Дрейзис
«Я ощущаю себя руководителем», — ответила она.
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