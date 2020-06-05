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Глава Карелии назвал детсады "вирусообменниками" в период пандемии COVID-19

Новости. Общество
16:19, 05 Июня 2020
фото: правительство Карелии
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Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о высоких рисках заражения детей в дошкольных учреждениях коронавирусной инфекцией.

Парфенчиков пояснил, что семьи, отдающие детей в дошкольные учреждения, должны понимать меру ответственности из-за возникающих рисков.

"Мы все прекрасно понимаем: пошел ребенок в детский сад - первые полгода он болеет. И без коронавируса... Любая семья, которая отдает ребенка в детский сад, должна понимать, что риск заболевания в семье при отдаче ребенка в детский сад увеличивается в разы. Это совершенно объективная реальность. Здесь можно соглашаться, не соглашаться, дискутировать, значит, но факт остается фактом. Детский сад - это, конечно, вирусообменник еще тот, который надо еще поискать, где такой может быть. Потому что ну смешно сегодня детям одеть маски", - сказал глава республики.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-05 18:09:16
Не будет начальства и вы станете бродить по улицам как стаи бездомных собак. :)
nae
2020-06-05 16:37:49
Парфенчиков - это вирусный паникер.
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