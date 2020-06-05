Глава Карелии назвал детсады "вирусообменниками" в период пандемии COVID-19

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о высоких рисках заражения детей в дошкольных учреждениях коронавирусной инфекцией.

Парфенчиков пояснил, что семьи, отдающие детей в дошкольные учреждения, должны понимать меру ответственности из-за возникающих рисков.

"Мы все прекрасно понимаем: пошел ребенок в детский сад - первые полгода он болеет. И без коронавируса... Любая семья, которая отдает ребенка в детский сад, должна понимать, что риск заболевания в семье при отдаче ребенка в детский сад увеличивается в разы. Это совершенно объективная реальность. Здесь можно соглашаться, не соглашаться, дискутировать, значит, но факт остается фактом. Детский сад - это, конечно, вирусообменник еще тот, который надо еще поискать, где такой может быть. Потому что ну смешно сегодня детям одеть маски", - сказал глава республики.

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