Глава Карелии назвал лауреатов премии в области культуры, искусства и литературы

Республиканские премии получили трое деятелей культуры Карелии.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о присуждении республиканских премий в области культуры, искусства и литературы. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Лауреатами 2022 года стали композитор Геннадий Вавилов (на фото слева) за создания концерта № 2 для фортепиано и симфонического оркестра; дирижер Оркестра русских народных инструментов «Онего» Михаил Тоцкий (в центре) — за проект серии музыкально-литературных концертов «Абонемент № 19 «Музыка любимых книг»; и художник, дизайнер Владимир Зорин (на фото справа) — за создание серии арт-объектов, посвященных 100-летию образования республики.

Всем лауреатам Глава Карелии пожелал новых успехов, вдохновения и благосклонности Музы.