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Глава Карелии назвал одним из достижений 3 лет его руководства сокращение числа чиновников

Новости. Общество
15:14, 08 Июня 2020
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Количество сотрудников региональных органов власти в Карелии сократилось на 24% с 2017 года, когда в республике сменился губернатор и правительство.

Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков, подводя итоги работы своей команды в ходе "Прямой линии" на странице правительства РК Вконтакте.

"Мы за 3 года сократили численность сотрудников органов власти региона на 24%. На 401 работника мы сократились. То есть на четверть стало меньше чиновников региональных у нас за 3 года. Эти цифры абсолютно бесспорные, и их можно легко проверить", - сказал Парфенчиков.

В 2016 году, когда у власти в регионе находилась команда Александра Худилайнена, он заявил, что большое число чиновников в республиканских органах власти вызывает нарекания со стороны министерства финансов России.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ПлачУ и ПлАчу
2020-06-08 18:07:44
Это можно было за день сделать.
кир
2020-06-08 15:32:23
В цифровом веке следует уволить всех чиновников, а земли вернуть назад в Российскую империю. Нечего заигрывать. Уже показали себя во всей красе, когда прислуживали финским оккупантам. :)
Demari
2020-06-08 15:43:46
кир, Заурядный , ты что за бред несешь ? Что ты там куришь ? Какие оккупанты ? Это ты здесь оккупант ,похуже финских. )
кир
2020-06-08 15:57:41
Demari, ты тоже оправдатель финских оккупантов. А от русских людей не будет им оправдания. Не дождётесь.
кир
2020-06-08 17:52:48
Demari, не будет прощения финским оккупантам от русских людей. Мы помним всё.
Demari
2020-06-08 16:21:57
кир, везет тебе ..не пропустили админы адекватный ответ . Отвечу ,в твоем стили ...ты идиот.
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