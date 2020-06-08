Глава Карелии назвал одним из достижений 3 лет его руководства сокращение числа чиновников

Количество сотрудников региональных органов власти в Карелии сократилось на 24% с 2017 года, когда в республике сменился губернатор и правительство.

Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков, подводя итоги работы своей команды в ходе "Прямой линии" на странице правительства РК Вконтакте.

"Мы за 3 года сократили численность сотрудников органов власти региона на 24%. На 401 работника мы сократились. То есть на четверть стало меньше чиновников региональных у нас за 3 года. Эти цифры абсолютно бесспорные, и их можно легко проверить", - сказал Парфенчиков. В 2016 году, когда у власти в регионе находилась команда Александра Худилайнена, он заявил, что большое число чиновников в республиканских органах власти вызывает нарекания со стороны министерства финансов России. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".