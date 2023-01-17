Глава Карелии назвал районный центр, где муниципальных чиновников «самый большой процент в стране»

Глава Карелии Артур Парфенчиков раскритиковал муниципальные власти, которые отказываются от объединения поселений в единые муниципальные округа.

Эту тему он поднял сегодня на совещании с правительством, посвященном социально-экономическому развитию Питкярантского района.

По его мнению, в тех районах, где местные власти разделены на районные, городские и поселенческие, трудно наладить эффективную работу.

«Сейчас начинаешь спрашивать, один на одного кивает, другой — на другого. Люди мечутся между главой поселения и районной администрацией. По многим вопросам. А должна быть одна ответственная точка принятия решений…», — сказал глава Карелии.

Объединение городских и сельских поселений Карелии в муниципальные округа приведет к упразднению сельских администраций и сокращению количества их работников.

«У нас на 6 тыс. населения в Калевале муниципальных чиновников, наверное, самый большой процент в стране», — добавил Парфенчиков.

Ранее решения о создания муниципальных округов были приняты в Суоярвском, Беломорском и Сегежском районах.