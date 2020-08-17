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Глава Карелии назвал слухами сообщения о возобновлении карантинных мер с 20 сентября

Новости. Общество
15:12, 18 Августа 2020
фото: страница правительства РК Вконтакте
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Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал правительство и население республики принять все меры, чтобы с 20 сентября в регионе не пришлось снова вводить жесткие ограничения для экономики и социальной сферы из-за второй волны коронавируса.

Об этом губернатор заявил сегодня на заседании правительства.

"Наше экономическое благополучие зависит от ответственности каждого жителя республики. Распространяются какие-то слухи, что с какого-то числа (будет введен карантин – прим. ред.). Это все зависит от нас…Мы маски уже не считаем нужным носить, а потом удивляемся, что месяцы проходят, а инфекция продолжается и продолжается", - сказал глава Карелии.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Серж
2020-08-18 16:34:32
Как решат в Кремле по обстановке в стране , так и будет , при чём тут короновирус и местные власти .
zanoza
2020-08-18 15:28:34
Это не слухи , а логический вывод, 1 сентября начнётся учеба, приедут студенты, а с ними Ковид, как же без него, будут новые заражённые, через 14 дней всё проявится (после инкубационного периода), вот и получим вторую волну как раз к 20 сентября.
Дима
2020-08-18 15:25:54
Если повторить весеннюю дичь осенью, то коронавирус покажется цветочками по сравнению с последствиями для экономики.
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