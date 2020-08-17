Глава Карелии назвал слухами сообщения о возобновлении карантинных мер с 20 сентября

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал правительство и население республики принять все меры, чтобы с 20 сентября в регионе не пришлось снова вводить жесткие ограничения для экономики и социальной сферы из-за второй волны коронавируса.

Об этом губернатор заявил сегодня на заседании правительства.

"Наше экономическое благополучие зависит от ответственности каждого жителя республики. Распространяются какие-то слухи, что с какого-то числа (будет введен карантин – прим. ред.). Это все зависит от нас…Мы маски уже не считаем нужным носить, а потом удивляемся, что месяцы проходят, а инфекция продолжается и продолжается", - сказал глава Карелии. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".