Глава Карелии назвал «точки роста» Суоярвского района

Ремонт дорог, развитие предпринимательства и сельского хозяйства – «точки роста» Суоярвского района.

На совещании по социально-экономическому развитию Суоярвского района глава Карелии Артур Парфенчиков среди приоритетов также назвал дальнейшее расселение аварийного жилья, модернизацию системы образования и совершенствование медицинской сферы.

«У района есть неоспоримые преимущества. Это наличие полезных ископаемых, большой потенциал в сельском хозяйстве, в том числе по сбору и переработке дикоросов. Важно и то, что район находится недалеко от Петрозаводска. Только в последние три года мы вложили в ремонт дороги на Суоярви 1,5 млрд рублей. В ближайшее время инвестиции составят еще 1,5 млрд руб.», — сказал руководитель региона.

В 2022 году запланирован ремонт дорог протяженностью почти в 30 км. по направлениям: Майсинваара — Найстенъярви, подъезд к лесозаводу, Леппяниэми — Суоеки, Майсула — Райконкоски.

Ближайшей задачей Артур Парфенчиков назвал и ремонт дороги на Койриноя путем включения ее в опорную сеть и в национальный проект с участием федеральных источников финансирования.

«Это даст импульс развитию всего юга Карелии и не только Суоярвского района, — подчеркнул руководитель региона. — Появится возможность привлечения туристов в эти места: у района богатый природный потенциал».

Среди перспектив на ближайшие три года — решение вопроса освещения региональных дорог. Об этой проблеме активно сообщают жители района в соцсетях. По информации регионального Минтранса, общая стоимость работ составит порядка 100 млн рублей. В 2022 году планируется их начать непосредственно в г. Суоярви.

Объем инвестиций в экономику района по итогам 9 месяцев 2021 года составил 299,1 млн руб. Рост — в 1,2 раза к уровню 2020 года. На динамику инвестиций в основной капитал повлияло увеличение вложений в добычу полезных ископаемых. Быстрыми темпами растет число самозанятых и предприятий малого бизнеса — их в районе 669, что на 240 больше, чем годом ранее.

Среди успешных примеров развития предпринимательства в районе Артур Парфенчиков назвал ферму семьи Свирид, получившую кроме иных мер поддержки на дальнейшее развитие 30 млн руб. Сегодня в хозяйстве фермеров 30 коров. С использованием региональных мер поддержки развивается ООО «Суоярвский хлебозавод». На предприятии продолжаются ремонтные работы, закупка и установка нового оборудования без остановки производственной деятельности. Наращивает объемы производства ООО «Мама Карелия». В 2021 году предприятие, имеющее точки продажи и в регионе, и в Москве, произвело более 11 тонн иван-чая, 13 тонн варенья, 2 тонны сладостей, появились и новинки — соусы и приправы.

Как итог, численность безработных в районе снизилась вдвое: на учете состоят 133 человека. 18 жителей района из числа бывших безработных открыли собственное дело.

В Суоярвском районе успешно идет переселение граждан из аварийного жилья. Как сообщил руководитель регионального Минстроя Виктор Россыпнов, в феврале будет готов к заселению новый дом в Кондопоге. Для продолжения переселения жителей из домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, готовятся 2 земельных участка в г. Суоярви для строительства нового жилья. Строительство одного дома начнется в мае, второго — в июле. К 2023 году будет построено 300 квартир. После 2017 года в районе признан аварийным 261 дом, где проживают 2259 человек.

Большой объем работ запланирован в образовательной сфере. В этом году начнется строительство новой школы в Суоярви на 330 мест, а также ремонт здания дошкольных групп Кайпинской школы. К 1 сентября в отремонтированных помещениях планируется размещение дошкольных групп и начальных классов школы.

Одной из проблем жители района назвали нехватку медицинских кадров. По информации регионального Минздрава, на сегодняшний день по целевому договору в ВУЗах обучаются 22 студента. В 2022 году ожидается трудоустройство 5 «целевиков»: 3 врачей терапевтов — участковых, врача-невролога и врача — офтальмолога. Также на этот год запланирован ремонт зданий и помещений Суоярвской больницы — поликлиники, детской консультации. Для района будут приобретены 4 спецавтомобиля и 11 единиц медицинской техники. Для врачей запланировано купить 2 квартиры.