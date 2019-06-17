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Новости. Общество
15:27, 17 Июня 2019
фото: ИА "Республика" / Сергей Юдин

Глава Карелии не разрешил Минэку возложить на мэров ответственность за привлечение инвесторов

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Глава Карелии Артур Парфенчиков отклонил предложение Минэкономразвития возложить на руководителей муниципалитетов персональную ответственность за привлечение резидентов на территории опережающего социально-экономического развития ТОСЭР.

Об этом Парфенчиков заявил сегодня на заседании правительства при обсуждении проекта решения о мерах по реализации проектов ТОСЭР в Кондопоге, Костомукше и Надвоицах, пишут "Вести Карелии".

Статус ТОСЭР предполагает налоговые и иные преференции компаниям, которые зарегистрируются там в качестве резидентов.

Глава Карелии высказал недоумение по поводу формулировки проекта решения.

"Я не очень понимаю вот эту фразу: "Рекомендовать главам Надвоицкого, Кондопожского, Костомукшского городского округа под личную ответственность обеспечить регистрацию не менее пяти резидентов в каждом ТОСЭР… Что такое личная ответственность? Она должна быть юридически понятна… Есть личная ответственность какая-то глав или это просто громкие слова?", - сказал Парфенчиков.

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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Изя
2019-06-17 15:41:27
Да . уж приплыли чинуши минэка , всё с больной головы на немного - здоровую переложить проблемы пытаются . Минэк в Карелии , как и в России "- сила" . Да , поможет вам Орешкин )))Аминь ((( :)
Валерия Костина
2019-06-17 15:40:49
Наверно ,не доверяет Глава.
Изя
2019-06-17 15:48:29
Валерия Костина, А , он в себя то верит ????)))
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