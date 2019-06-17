Глава Карелии не разрешил Минэку возложить на мэров ответственность за привлечение инвесторов

Глава Карелии Артур Парфенчиков отклонил предложение Минэкономразвития возложить на руководителей муниципалитетов персональную ответственность за привлечение резидентов на территории опережающего социально-экономического развития ТОСЭР.

Об этом Парфенчиков заявил сегодня на заседании правительства при обсуждении проекта решения о мерах по реализации проектов ТОСЭР в Кондопоге, Костомукше и Надвоицах, пишут "Вести Карелии".

Статус ТОСЭР предполагает налоговые и иные преференции компаниям, которые зарегистрируются там в качестве резидентов.

Глава Карелии высказал недоумение по поводу формулировки проекта решения.

"Я не очень понимаю вот эту фразу: "Рекомендовать главам Надвоицкого, Кондопожского, Костомукшского городского округа под личную ответственность обеспечить регистрацию не менее пяти резидентов в каждом ТОСЭР… Что такое личная ответственность? Она должна быть юридически понятна… Есть личная ответственность какая-то глав или это просто громкие слова?", - сказал Парфенчиков.

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