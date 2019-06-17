Глава Карелии не разрешил Минэку возложить на мэров ответственность за привлечение инвесторов
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Глава Карелии Артур Парфенчиков отклонил предложение Минэкономразвития возложить на руководителей муниципалитетов персональную ответственность за привлечение резидентов на территории опережающего социально-экономического развития ТОСЭР.
Об этом Парфенчиков заявил сегодня на заседании правительства при обсуждении проекта решения о мерах по реализации проектов ТОСЭР в Кондопоге, Костомукше и Надвоицах, пишут "Вести Карелии".
Статус ТОСЭР предполагает налоговые и иные преференции компаниям, которые зарегистрируются там в качестве резидентов.
Глава Карелии высказал недоумение по поводу формулировки проекта решения.
"Я не очень понимаю вот эту фразу: "Рекомендовать главам Надвоицкого, Кондопожского, Костомукшского городского округа под личную ответственность обеспечить регистрацию не менее пяти резидентов в каждом ТОСЭР… Что такое личная ответственность? Она должна быть юридически понятна… Есть личная ответственность какая-то глав или это просто громкие слова?", - сказал Парфенчиков.
Подробнее читайте в материале издания.
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