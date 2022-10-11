Глава Карелии о поддержке участников СВО: Ни одной семьи не оставим без внимания

Власти республики готовы к серьезной работе по адресной социальной поддержке семей участников спецоперации.

О мерах поддержки, которые сегодня предоставляются всем участникам специальной военной операции, включая контрактников, добровольцев и мобилизованных, и их семьям, рассказали сегодня в ходе Прямой линии глава Карелии Артур Парфенчиков и министр социальной защиты республики Ольга Соколова.

Так, руководитель Минсоцзащиты напомнила, что дети участников спецоперации, учащихся 5-11-х классов, могут получать бесплатное питание в школах. Они имеют возможность бесплатно посещать секции и кружки.

Кроме того, семьи могут рассчитывать на единовременную материальную помощь для газификации индивидуальных жилых домов.

На детей и беременных жен участников СВО предоставляется единовременная денежная выплата в размере 50 тысяч рублей.

«На сегодня больше тысячи таких выплат уже произведено, в том числе на 8 жен, которые находятся в положении со сроком больше 22 недель. Поэтому эта мера, наверное, в настоящее время более всего востребована. Заявления пошли массово, как только было принято распоряжение. Достаточно оперативно мы их отрабатывали вместе с военкоматом, потому что для получения такой поддержки необходимо предоставить справку из военкомата о том, что муж или родственник исполняет сегодня свой воинский долг», - рассказала министр социальной защиты республики.

В сложных ситуациях семьям мобилизованных жителей Карелии может быть оказана помощь на основании социального контракта.

«Это индивидуальные ситуации, которые не предусмотрены действующим законодательством. На сегодня есть уже два положительно принятых решения – помощь будет оказана семьям из Беломорска и Медвежьегорского района», - рассказала Ольга Соколова.

Глава Карелии, отвечая на вопрос о возможности предоставления бесплатных дров участникам СВО, отметил, что сейчас предстоит серьезная работа по адресной социальной поддержки семей военнослужащих.

«Думаю, что институт социального контракта будет больше востребован. Сегодня это два случая. Но мы будем действовать более оперативно. Каждая семья должна быть взята на контроль. А дальше, исходя из величины проблемы, будем поднимать ее на республиканский уровень. Ситуация с дровами должна быть решена на муниципальном уровне. И здесь все просто: дровами обеспечить без всяких компенсаций», - заявил Артур Парфенчиков