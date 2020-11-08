Глава Карелии объяснил, как будет выполняться запрет на посещение магазинов в "неурочные часы"

Ограничения на посещение магазинов и других общественных мест пожилыми жителями Карелии означают, что эти организации не имеют права обслуживать таких граждан в "неурочное" время.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе "Прямой линии" правительства республики Вконтакте.

Для жителей Петрозаводска и Кондопоги старше 65 лет определены дни недели и конкретное время для посещений магазинов и учреждений в сфере услуг: понедельник, среда, пятница с 12.00 до 16.00. Исключение оставляют аптеки и медучреждения. "В другое время их не будут обслуживать, это совершенно очевидно", - сказал Парфенчиков. По его словам, Минэкономразвития договорилось с торговыми сетями, что они будут предоставлять скидки гражданам старше 65 лет с 12 до 16 часов. Что можно и чего нельзя всем остальным посетителям, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".