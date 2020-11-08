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Глава Карелии объяснил, как будет выполняться запрет на посещение магазинов в "неурочные часы"

Новости. Общество
12:30, 09 Ноября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Ограничения на посещение магазинов и других общественных мест пожилыми жителями Карелии означают, что эти организации не имеют права обслуживать таких граждан в "неурочное" время.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе "Прямой линии" правительства республики Вконтакте.

Для жителей Петрозаводска и Кондопоги старше 65 лет определены дни недели и конкретное время для посещений магазинов и учреждений в сфере услуг: понедельник, среда, пятница с 12.00 до 16.00. Исключение оставляют аптеки и медучреждения.

"В другое время их не будут обслуживать, это совершенно очевидно", - сказал Парфенчиков.

По его словам, Минэкономразвития договорилось с торговыми сетями, что они будут предоставлять скидки гражданам старше 65 лет с 12 до 16 часов.

Что можно и чего нельзя всем остальным посетителям, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Протестанутый кир
2020-11-09 13:41:29
"Жаль когда люди ,которые должны принимать таблетки, принимают законы"- так сказал один "дяденька"?
протестанутый
2020-11-09 13:21:33
Будете исполнять как миленькие.
zanoza
2020-11-09 13:41:56
протестанутый, ага, спешим и падаем очередную глупость исполнять.
Ольга
2020-11-09 13:19:39
Сегодня зашла в Магнит на Кирова в 12-01, мне 65, там скидки до 11-00, пенсионеров полно, достаточно одного чиха продавца или обслуги,которые молодые и раскладывают товар, где гарантия что они здоровы?
Так и хочется сказать: ну какой ...
придумывает повальное скапливание пенсов,да ещё и по 3 раза в неделю с 12 до 16....как будто специально ,чтобы побольше "ушло"? Слов нет просто!
кир
2020-11-09 13:43:28
Ольга, вам с занозой соревноваться по нытью. Презирать начальников и руководство - это у вас вековая традиция. Сами чего можете? Ничего без мастера, начальника, руководителя предприятия или конторы. :)
Leopol'd
2020-11-09 13:00:06
А чего нам конституция?! Там равные права, вне зависимости от пола, религии и пр. предусмотрены. У на самих юрист, генерал. Он лучше знает, чем спортсмены, что конституцию правили.
zanoza
2020-11-09 12:55:41
Скидок много не бывает :)
кир
2020-11-09 12:44:24
Поддерживаю полностью.
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