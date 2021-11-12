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Глава Карелии объяснил, куда власти тратят рекордные доходы бюджета

Новости. Общество
10:31, 23 Декабря 2021
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Рекордный рост собственных доходов бюджета Карелии в 2021 году позволил профинансировать ряд социально значимых направлений развития региона, заявил глава республики Артур Парфенчиков.

Куда тратятся эти деньги, он рассказал сегодня на заседании парламента.

«Люди спрашивают, где эти дополнительные доходы. Они в тех решениях, которые мы принимаем», - сказал глава республики.

В качестве примера Парфенчиков привел выделение 300 млн рублей на покупку троллейбусов для Петрозаводска, восстановление пригородного железнодорожного сообщения в районах Карелии, ремонт учреждений образования и здравоохранения, софинансирование строительства социальных объектов.

По  словам губернатора, налоговые и неналоговые доходы бюджета Карелии в 2021 году выросли в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-23 12:19:35
А кто у нас "простые люди"?
Вася
2021-12-23 12:41:42
кир, Включи телевизор и смотри.
Вася
2021-12-23 12:09:15
Рост экономики, о котором говорят , похож на отскок от земли упавшей с девятого этажа полудохлой кошки,
Клещ
2021-12-23 12:09:06
Премии годовые и к новому году, создать еще десяток не понятно кому нужных и для чего конторок или министерств-ведомств, провести очередную реорганизацию (поменять вывески) и проч. ерунду. Дорогу опять же по зеленой тропе софинансировать наверно надо)
Александр Лукин
2021-12-23 11:39:37
Рост собственных доходов бюджета Карелии это реальное достижение республиканской власти и то что деньги будут потрачены на социальную сферу достойно уважения.
Амператор
2021-12-23 13:27:26
Александр Лукин, ах-ха
Амператор
2021-12-23 11:04:35
да понятно куда, на чиновников.

Простые люди не получат ничего.
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