Глава Карелии объяснил, куда власти тратят рекордные доходы бюджета

Рекордный рост собственных доходов бюджета Карелии в 2021 году позволил профинансировать ряд социально значимых направлений развития региона, заявил глава республики Артур Парфенчиков.

Куда тратятся эти деньги, он рассказал сегодня на заседании парламента.

«Люди спрашивают, где эти дополнительные доходы. Они в тех решениях, которые мы принимаем», - сказал глава республики.

В качестве примера Парфенчиков привел выделение 300 млн рублей на покупку троллейбусов для Петрозаводска, восстановление пригородного железнодорожного сообщения в районах Карелии, ремонт учреждений образования и здравоохранения, софинансирование строительства социальных объектов.

По словам губернатора, налоговые и неналоговые доходы бюджета Карелии в 2021 году выросли в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.