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Глава Карелии объяснил, почему ввел "масочный" режим

Новости. Общество
19:25, 12 Мая 2020
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В ходе "прямой линии" Артур Парфенчиков объяснил, почему он подписал распоряжение об обязательном ношении масок.

"Все врачи говорят о том, что маски нужны, - заявил Парфенчиков. - Они эффективны, тем более тогда, когда маски носят все. Если двое в масках, а если все 10 в масках, а если еще в очках, конечно, это очень эффективное препятствие распространению инфекции".

Также Парфенчиков назвал еще два важных момента ношения маски: первое - это снижение вирусной нагрузки при заражении и второе, маска не дает трогать руками лицо, она защищает, а если еще и очки надеть, то и глаз не сможем потереть.

"Поэтому заканчиваем вес этот разговор - надо или нет маски носить, - сказал Артур Парфенчиков. - Маски надо носить. Они являются способом предотвращения распространения инфекции".

Глава четко прописал, что маски надо носить во всех закрытых общественных местах: магазинах, аптеках, банках, почтах, органах власти, на вокзалах.

Губернатор предупредил, что если организация будет обслуживать человека без маски, то отвечать будут все.

А контролировать ситуацию Артур Парфенчиков планирует с помощью населения.

"Население пишет, - сообщил Парфенчиков. - Граждане сообщают, где без масок работают, где кассир сидит с опущенной маской, фото присылают. Если увидели где-то нарушения, то можно сообщать в Роспотребнадзор, в органы власти".

Напомним, с 10 мая в Карелии введен "масочный" режим.

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