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Глава Карелии обязал республиканские власти урезать бюджетные расходы

Новости. Экономика
11:13, 04 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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Республику вводят в режим жесткой экономии из-за коронавирусного кризиса.

Власти Карелии оказались вынуждены с начала июня перейти в режим жесткой экономии. Глава республики Артур Парфенчиков подписал в минувший вторник указ о мерах по обеспечению сбаланированности регионального бюджета, фактически обязав своих подчиненных и всю социальную сферу "затянуть пояса".

Губернаторский указ запретил республиканскому правительству принимать какие-бы то ни было решения, которые приведут к увеличению бюджетных затрат. Исключение сделано лишь для расходов, связанных с "профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции". В Карелии также приостанавливается создание государственных учреждений и структурных подразделений региональных органов власти, а уже действующим министерствам и ведомствам республики нельзя увеличивать свою штатную численность.

Читайте подробнее в статье "Карелию вводят в режим жесткой экономии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Дима
2020-06-04 13:42:48
Читаешь новости, как будто ужасная болезнь, где почти все заражаются, и по меньше мере 30% умирают. Ради чего все это? 0.1% заболевших.
Сеня
2020-06-04 13:09:08
сначала надо урезать з/пл депутатитшек, министров и прочих конторских 
Os
2020-06-04 12:51:14
Можно бы и саму Карелию урезать, присоединив к Ленобласти, насколько бы расходы по административной части снизились.
Негодяй
2020-06-04 11:43:22
А что такое случилось? Не позаботились и не создали финансовую подушку? Только предприниматели должны были предвидеть, что в стране наступит?
Борис
2020-06-04 12:50:21
Негодяй, ...разумеется! И не только "предприниматели", но и вааще - ФСЕ, проживающие на этой территории граждане!
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