Глава Карелии: «Они же там весь лес не спилят»

Республиканские власти хотят отдать лесные территории вдоль озера Кончезеро под жилую застройку.

Правительство Карелии намерено обратиться в Рослесхоз и Минприроды России с предложением выделить из лесного фонда территории для жилищного строительства. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии республики Андрей Карпилович, выступая 10 февраля на совещании карельского кабмина, где обсуждалось социально-экономическое положение Прионежского района. По словам Карпиловича, списки таких территорий уже формируются, и на следующей неделе карельские чиновники отправятся на переговоры в Москву.

«Я бы вообще все, что там идет от Шуйской Чупы … и буквально до Царевичей, до Косалмы, вдоль Кончезера, надо все отдать это людям, – заметил на совещании глава Карелии Артур Парфенчиков. – Они же там весь лес не спилят. Хорошие места! Люди возьмут, и петрозаводчане в том числе. Недалеко до Петрозаводска, дорога рядом, газ сейчас там будет. Ну, пусть люди комфортно живут в красивом месте. Они же не будут природу уничтожать в том месте, в котором сами живут!»