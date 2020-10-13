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Глава Карелии ответит на вопросы по отоплению и содержанию дорог вечером в пятницу

Новости. Общество
16:49, 14 Октября 2020
фото: страница правительства РК Вконтакте
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Артур Парфенчиков проведет 16 октября очередную прямую линию в соцсети.

Традиционная прямая линия главы республики Артура Парфенчикова в "ВКонтакте" состоится 16 октября в 18.30. Она будет посвящена прохождению отопительного сезона в регионе и содержанию дорог в зимний период.  

В прямой линии примут участие министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов и министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Сергей Щебекин, сообщили в правительстве региона.

Онлайн-трансляция будет доступна в пятницу с 18.30 в паблике "Республика Карелия".

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