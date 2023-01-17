Глава Карелии планирует нарисовать мультфильм

Глава Карелии рассказал в соцсети о желании нарисовать мультик вместе с учениками будущей школы творческих индустрий.

В сентябре на базе колледжа культуры и искусств в Петрозаводске откроется школа творческих индустрий. Об этом на своей странице в соцсети рассказал руководитель республики Артур Парфенчиков.



«Планирую попробовать нарисовать мультфильм. Вместе с ребятами из школы творческих индустрий, которую мы откроем в колледже культуры и искусств в сентябре, - заявил Парфенчиков. - Это будет образовательный центр для школьников от 12 до 17 лет. Здесь они смогут заниматься анимацией, 3D-графикой, дизайном, а также фотографией и видеоискусством».



По словам главы региона, деньги на покупку и установку профессионального оборудования республика получит из федерального бюджета.



Колледж победил в конкурсе, который прошел в рамках проекта Минкульта РФ «Придумано в России». Помещения для будущей школы подготовят на условиях софинансирования из бюджета Карелии, отметил Парфенчиков.



