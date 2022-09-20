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Глава Карелии поблагодарил работников столовой и бизнесменов, накормивших мобилизованных

Новости. Общество
09:25, 26 Сентября 2022
фото: © Артур Парфенчиков / ВК

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Артур Парфенчиков отреагировал на жалобы на организацию питания мобилизованных в Карелии.

Подпавшие под мобилизацию жители Карелии, прибывшие на сборный пункт в Петрозаводск, остались без горячего питания. Многочисленные обращения об этом поступили адрес главы Карелии. В минувшее воскресенье, 25 сентября, вопрос был решен. Как пишет руководитель республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, горячее питание мобилизуемых организовано на базе Петрозаводского колледжа технологии и предпринимательства.

«Благодарю персонал столовой, которые по первому зову вышли на работу в воскресный день, — пишет глава Карелиии. — Наши рыбоводы и совхозы организовали поставки свежей рыбы и мяса, другие предприниматели поставляют хлебобулочные изделия, полуфабрикаты, овощи. Завтра ассортимент блюд ещё расширится. Всем огромное спасибо. В единстве наша сила».

Артур Парфенчиков приводит в пример обращение предпринимателя Андрея Коледы:
«Артур Олегович, добрый вечер! С Олегом Ермолаевым созвонились. Завтра утром отправляем машину с 420 кг котлет/пельменей, плюс ещё всяких солений, копчений и икры парням на бутерброды. В среду утром Олег скажет, надо ли ещё что-то до пятницы. Если да — сразу сделаем.

Мы своим, кто сейчас уходит, оставляем полностью все оклады, премии, выплаты и т. д. Вова Оксаниченко тоже так делает. С остальными не обсуждал, но, думаю, большинство поддержит».

Глава республики предлагает всем производителям и руководителям сферы услуг, желающим угостить карельской едой мобилизованных, писать ему лично.

Ранее военкомат Карелии опроверг фейк, что призывники должны приобретать обмундирование за свой счет.

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