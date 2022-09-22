Военкомат Карелии опроверг фейк, что призывники должны приобретать обмундирование за свой счет

В сети распространяется недостоверная информация о том, что на призывных пунктах мобилизованных граждан предупреждают о том, что они должны самостоятельно приобретать для себя военное обмундирование.

ЦУР РК проверил эти жалобы в военном комиссариате Республики Карелия. По данным республиканского военкомата, эта информация не соответствует действительности.

Мобилизованным гражданам необходимо взять с собой только военный билет и паспорт. Также комиссариат рекомендует иметь при себе смену белья, средства личной гигиены, кнопочный телефон и одежду по сезону, которая потом с пункта приема личного состава будет направлена домой. На пункте приема граждане будут экипированы и переодеты.

Напомним, что в связи с объявленной в России частичной мобилизацией в сети и оффлайн появляется много фейков. Важно помнить, что полная и достоверная информация исходит только напрямую из официальных источников. Например, на сайте проекта Объясняем РФ https://xn--90aivcdt6dxbc.xn--p1ai/, а также в официальном республиканском паблике ВКонтакте «Объясняем.РеспубликаКарелия» https://vk.com/obyasnyaemkarelia.

Кроме этого, в республике работает круглосуточная горячая линия по вопросам частичной мобилизации. Операторы готовы ответить на вопросы. Для этого необходимо набрать единый номер 122, добавочный – 1.