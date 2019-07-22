Подписаться
Новости. Общество
12:26, 22 Июля 2019
фото: vk.com/id419407976

Глава Карелии поделился "выводами" об уголовном преследовании фермера Ираиды Шалак

Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфечиков прокомментировал уголовное дело в отношении фермера Ираиды Шалак и рассказал о перспективах сельскохозяйственного кооператива.

Парфенчиков в понедельник в ходе рабочей поездки в Олонецкий район посетил крестьянское (фермерское) хозяйство Ираиды Шалак, которое входит в состав сельскохозяйственного снабженческо-сбытового потребительского кооператива "Олонец-Агро". О чем рассказал на своей официальной странице "ВКонтакте".

"Основные выводы и решения на сегодняшний день: во-первых, при государственной поддержке в виде субсидий кооператив строит первое с советских времен овощехранилище в Республике Карелия – вот в чем масштаб. Речь идет не только о хранении овощей, но и о цехе по переработке овощей и ягод, которые не подлежат длительному хранению. И есть угроза потери результата, поскольку произошедшее не могло не сказаться на темпе работ – морально, административно, организационно. Главная задача - достроить объект, в который уже вложены государственные средства, возобновить строительство, причем в кратчайшие сроки, ведь если мы не закроем сооружение до сентября под крышу, то стены из газобетона намокнут, и мы потеряем столь необходимый Олонецкому району проект.

Во-вторых, сельские труженики, которые начинают свое дело, запускают стартапы, должны быть уверены в перспективах, должны иметь возможность действовать эффективно, но в рамках закона. Поэтому Минсельхоз будет формировать и предлагать сельчанам более простые и понятные схемы действий, чтобы новые члены кооперативов могли спокойно получать субсидии, и это не приводило бы к таким проблемным ситуациям.

В-третьих, если по завершении следствия будет принято судебное решение о том, что государству причинен ущерб, то здесь наша позиция твердая и прозрачная – ущерб должен быть возмещен, но таким образом, чтобы не разорить хозяйства и кооператив, чтобы государство не понесло большего в десятки раз ущерба, чтобы овощехранилище было построено и стабильно работало", - написал Парфенчиков.

Ранее "Столица на Онего" подробно рассказывала об аресте фермера.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-07-22 12:57:48
Крышует мутные схемы.
zanoza
2019-07-22 12:46:14
Сначала дров наломают, а потом начинают голову включать!
Мотя
2019-07-22 12:40:32
Разберутся и без его заключений . У каждого своя работа , Комментировать правоохранителей и суда последнее дело .
кир
2019-07-22 12:55:08
Мотя, плюс.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.07.2019, 09:10
ВИДЕО: Поезд насмерть сбил женщину на переезде в Петрозаводске
16.07.2019, 13:09
Люди из Карелии уезжают, а оставшиеся вымирают
21.07.2019, 21:40
Диана Шурыгина обнажилась ради съемок в клипе
18.07.2019, 11:32
Митрополит Карельский Константин: "Сталин повторил подвиг Николая Второго"
18.07.2019, 16:19
"Не могу найти разумных объяснений случившемуся"
19.07.2019, 10:52
ВИДЕО: В драке у одного из клубов Петрозаводска серьезно пострадал молодой человек

Аналитика

Сегодня 11:25
Обществоведение
О скандалах, лжи и выживании 3
Гендиректор ООО "Санаторий "Марциальные воды" Зоряна Левина в эксклюзивном интервью прокомментировала "Столице на Онего" резонансные обвинения и скандалы, связанные с работой первой российской здравницы.
Руководители парламентских комитетов подвели итоги работы
19.07.2019 15:29
Федеральный центр не замечает карельского "лоббизма" 1
19.07.2019 13:25
Люди из Карелии уезжают, а оставшиеся вымирают 14
16.07.2019 13:09
Земли раздора 3
15.07.2019 12:54
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:58
Личное мнение
"Мы, конечно, убились и морально, и физически" 1
Вадим Маркелов рассказал, как трудно было провести в Петрозаводске соревнования по силовому экстриму.
"Не могу найти разумных объяснений случившемуся" 1
18.07.2019 16:19
Себе дороже 2
18.07.2019 11:34
Фабрика счастья
18.07.2019 11:31
архив чтиво

Медиа

Соревнования по силовому экстриму SCL - Strongman Champion League "Богатыри мира" в Петрозаводске
21.07.2019 14:48
все фото и видео

Опрос

У вас есть кредит?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»