Глава Карелии поделился "выводами" об уголовном преследовании фермера Ираиды Шалак

Глава Карелии Артур Парфечиков прокомментировал уголовное дело в отношении фермера Ираиды Шалак и рассказал о перспективах сельскохозяйственного кооператива.

Парфенчиков в понедельник в ходе рабочей поездки в Олонецкий район посетил крестьянское (фермерское) хозяйство Ираиды Шалак, которое входит в состав сельскохозяйственного снабженческо-сбытового потребительского кооператива "Олонец-Агро". О чем рассказал на своей официальной странице "ВКонтакте".

"Основные выводы и решения на сегодняшний день: во-первых, при государственной поддержке в виде субсидий кооператив строит первое с советских времен овощехранилище в Республике Карелия – вот в чем масштаб. Речь идет не только о хранении овощей, но и о цехе по переработке овощей и ягод, которые не подлежат длительному хранению. И есть угроза потери результата, поскольку произошедшее не могло не сказаться на темпе работ – морально, административно, организационно. Главная задача - достроить объект, в который уже вложены государственные средства, возобновить строительство, причем в кратчайшие сроки, ведь если мы не закроем сооружение до сентября под крышу, то стены из газобетона намокнут, и мы потеряем столь необходимый Олонецкому району проект.

Во-вторых, сельские труженики, которые начинают свое дело, запускают стартапы, должны быть уверены в перспективах, должны иметь возможность действовать эффективно, но в рамках закона. Поэтому Минсельхоз будет формировать и предлагать сельчанам более простые и понятные схемы действий, чтобы новые члены кооперативов могли спокойно получать субсидии, и это не приводило бы к таким проблемным ситуациям.

В-третьих, если по завершении следствия будет принято судебное решение о том, что государству причинен ущерб, то здесь наша позиция твердая и прозрачная – ущерб должен быть возмещен, но таким образом, чтобы не разорить хозяйства и кооператив, чтобы государство не понесло большего в десятки раз ущерба, чтобы овощехранилище было построено и стабильно работало", - написал Парфенчиков.

Ранее "Столица на Онего" подробно рассказывала об аресте фермера.