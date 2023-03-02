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Глава Карелии поговорил о торговле с дипломатом из Уганды

Новости. Политика
16:07, 02 Марта 2023
фото: Правительство Карелии

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В Карелию с визитом прибыл посол Уганды в России Мозес Кизиге.

Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с послом Уганды в России Мозесом Кизиге. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети.

«Ищем новые направления для реализации продукции карельских предприятий. Занимаемся этим в ежедневном формате. Сегодня встретился с послом Уганды в России Мозесом Кизиге, который прибыл в нашу республику», — отметил Парфенчиков.

По его словам, Африка в нынешних условиях — один из перспективных партнеров. Карелия может предложить Уганде сотрудничество в сфере туризма, рыбоводческой деятельности, научных исследований и образовании. 

«Посол посетил ПетрГУ и отметил, что качество высшего образования в нашей стране всегда ценилось очень высоко, — написал Парфенчиков. — Сегодня многие студенты из Африки учатся в российских вузах. Но в ПетрГУ представителей этой страны пока нет. Глава делегации намерен рассказать о нашем университете и рекомендовать его своим соотечественникам».

Кроме того, отметил руководитель нашего региона, стороны обсудили контакты между деловыми сообществами Карелии и Уганды. Площадкой может стать международный форум в Санкт-Петербурге, который планируется летом этого года. 

«Для Карелии развитие внешнеэкономических связей — среди приоритетных, учитывая наше приграничное положение. Мы ведем торговлю почти со 100 странами и открыты к взаимодействию с новыми партнерами», — резюмировал Артур Парфенчиков. 

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