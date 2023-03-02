Глава Карелии поговорил о торговле с дипломатом из Уганды

В Карелию с визитом прибыл посол Уганды в России Мозес Кизиге.

Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с послом Уганды в России Мозесом Кизиге. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети.



«Ищем новые направления для реализации продукции карельских предприятий. Занимаемся этим в ежедневном формате. Сегодня встретился с послом Уганды в России Мозесом Кизиге, который прибыл в нашу республику», — отметил Парфенчиков.



По его словам, Африка в нынешних условиях — один из перспективных партнеров. Карелия может предложить Уганде сотрудничество в сфере туризма, рыбоводческой деятельности, научных исследований и образовании.



«Посол посетил ПетрГУ и отметил, что качество высшего образования в нашей стране всегда ценилось очень высоко, — написал Парфенчиков. — Сегодня многие студенты из Африки учатся в российских вузах. Но в ПетрГУ представителей этой страны пока нет. Глава делегации намерен рассказать о нашем университете и рекомендовать его своим соотечественникам».



Кроме того, отметил руководитель нашего региона, стороны обсудили контакты между деловыми сообществами Карелии и Уганды. Площадкой может стать международный форум в Санкт-Петербурге, который планируется летом этого года.



«Для Карелии развитие внешнеэкономических связей — среди приоритетных, учитывая наше приграничное положение. Мы ведем торговлю почти со 100 странами и открыты к взаимодействию с новыми партнерами», — резюмировал Артур Парфенчиков.