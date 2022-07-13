Глава Карелии пообещал снести незаконные причалы для лодок и катеров на Ладоге

Власти Сортавалы подали в суд на владельцев лодок и катеров, незаконно установивших причалы в акватории Ладожского озера.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, к нему обратились спортсмены школы Олимпийского резерва из Сортавалы. Они пожаловались, что частные перевозчики – катера и яхты, которые возят туристов, мешают тренировкам гребцов в акватории Ладожского озера.

«Первое, что безотлагательно нужно сделать: убрать незаконно построенные пирсы на территории гребной школы. По моему поручению муниципалитет ранее уже подал иски в суд на предпринимателей, которые без должного юридического оформления установили причалы. По одному есть положительное решение, которое предстоит исполнить в соответствии с законом. Надеемся на аналогичные судебные решения и по другим заявлениям», - написал губернатор на своей странице Вконтакте.

Он предложил разграничить акваторию для спортсменов и катеров. Этот вопрос может быть решен только на федеральном уровне, поэтому сортавальская администрация готовит обращение в администрацию Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей для утверждения новой схемы движения судов в заливе.