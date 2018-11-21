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Новости. Общество
15:19, 21 Ноября 2018
фото: "Столица на Онего"

Глава Карелии поручил создать семейную группу в Суоеки после сканадала с перепиской во "Вконтакте"

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Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил создать семейную группу в поселке Суоеки Суоярвского района после скандала с перепиской в социальной сети "ВКонтакте".

В среду глава региона приехал в поселок и лично осмотрел пустующее деревянное здание, в котором размещались школа и группа детского сада. Строение находится в неудовлетворительном состоянии, констатировал он.

Далее глава Карелии на встрече с жителями в местном клубе обсудил возможные решения проблемы с детским садом. Так как всего в поселке проживают порядка 7 дошкольников, строить новый детский сад нецелесообразно. Артур Парфенчиков предложил создать семейную группу в поселке, где будет работать сокращенный воспитатель, а помогать присматривать за детьми будет Анна Власова – девушка, которая переписывалась с главой во "Вконтакте".


Анна Власова, фото

Артур Парфенчиков поставил министру образования Александру Морозову задачу создать в поселке группу для детей до 1 марта 2019 года. За это время в поселке необходимо найти подходящее помещение. Деньги на его покупку районной администрации могут быть выделены из резервного фонда республики.

"Это лучше, чем совсем ничего. Ради детей готова работать. Хорошо, что пришли к какому-то компромиссу. Будем надеяться, что все будет нормально", – сказала Анна Власова.

Напомним, ранее Артур Парфёнчиков отказал жительнице Суоярвского района, просившей его о строительстве детсада. В переписке в соцсети "ВКонтакте" он посоветовал Анне Власовой: "Сидите до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают". На одно из сообщений он ответил фразой: "Пусть о вашем ребёнке отец его, деды думают".

Скандальная история попала в соцсети и в федеральные СМИ. В результате глава Карелии Артур Парфенчиков отменил все рабочие мероприятия в Москве и срочно выехал в Карелию, чтобы в среду встретиться с жительницей поселка Суоеки Анной Власовой и провести совещание по детским садам.

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Комментарии

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David
2018-11-21 16:45:44
Поздняк метаться!
User
2018-11-21 16:40:18
Вот что пендаль волшебный делает! Сразу мозги включились и решение нашлось. Жаль, что без таких пендалей власть только планирует, но работает.
кир
2018-11-21 16:34:40
Не нравится нашим людям, когда им правду в лицо скажет руководитель. Они любят сладкоголосое враньё.
727394
2018-11-21 16:15:39
Правильно решение, лишь бы это не подняло волну по всему региону.
Изя
2018-11-21 16:32:59
727394, О чем вы ? О какой волне речь то ?? Это жизнь людей в деревнях и посёлках .
Жуков
2018-11-21 15:30:21
А где у нас министр образования?
Изя
2018-11-21 15:43:23
Жуков, После коррупционного скандала с садиком скрывается , а может куда уже готовится .
Изя
2018-11-21 15:28:52
Если бы создание этой группы решило бы проблемы всех маленьких детей и родителей в других посёлках Карелии . Ан нет .Тут думать надо .
Штази
2018-11-21 16:22:51
Изя, в каждом конкретном случае должностные лица обязаны разбираться, лиц этих более чем достаточно в районах и в правительстве, тогда и результаты будут, вот как в данном случае. А где мэр, а где министр был? Сейчас-то их губернатор встрепенул, надолго ли...
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