Глава Карелии поручил создать семейную группу в Суоеки после сканадала с перепиской во "Вконтакте"

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил создать семейную группу в поселке Суоеки Суоярвского района после скандала с перепиской в социальной сети "ВКонтакте".

В среду глава региона приехал в поселок и лично осмотрел пустующее деревянное здание, в котором размещались школа и группа детского сада. Строение находится в неудовлетворительном состоянии, констатировал он.

Далее глава Карелии на встрече с жителями в местном клубе обсудил возможные решения проблемы с детским садом. Так как всего в поселке проживают порядка 7 дошкольников, строить новый детский сад нецелесообразно. Артур Парфенчиков предложил создать семейную группу в поселке, где будет работать сокращенный воспитатель, а помогать присматривать за детьми будет Анна Власова – девушка, которая переписывалась с главой во "Вконтакте".



Анна Власова, фото

Артур Парфенчиков поставил министру образования Александру Морозову задачу создать в поселке группу для детей до 1 марта 2019 года. За это время в поселке необходимо найти подходящее помещение. Деньги на его покупку районной администрации могут быть выделены из резервного фонда республики.

"Это лучше, чем совсем ничего. Ради детей готова работать. Хорошо, что пришли к какому-то компромиссу. Будем надеяться, что все будет нормально", – сказала Анна Власова.

Напомним, ранее Артур Парфёнчиков отказал жительнице Суоярвского района, просившей его о строительстве детсада. В переписке в соцсети "ВКонтакте" он посоветовал Анне Власовой: "Сидите до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают". На одно из сообщений он ответил фразой: "Пусть о вашем ребёнке отец его, деды думают".

Скандальная история попала в соцсети и в федеральные СМИ. В результате глава Карелии Артур Парфенчиков отменил все рабочие мероприятия в Москве и срочно выехал в Карелию, чтобы в среду встретиться с жительницей поселка Суоеки Анной Власовой и провести совещание по детским садам.