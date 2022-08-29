890x80
Реклама
Приняты поправки к закону о рекламе
29.08.2022 15:03
Стало известно, как долго простоит «бабье лето» в Карелии
11.09.2022 12:18
Экзитполы: на выборах главы Карелии безоговорочно побеждает Артур Парфенчиков
11.09.2022 20:07

Глава Карелии после выборов заявил, что поддержка избирателей дает ему «право действовать»

Новости. Политика
09:24, 12 Сентября 2022
фото: © Илья Тимин / ТАСС

Новости партнеров

Глава Карелии Артур Парфенчиков, победивший на губернаторских выборах в минувшее воскресенье, поблагодарил избирателей, независимо от того, за кого они голосовали.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

«Хочу поблагодарить всех, кто в минувшие три дня пришел на избирательные участки и сделал свой выбор. Вне зависимости от того, за кого вы голосовали. Ведь главное — это ваше неравнодушие к судьбе Карелии, ваша сильная гражданская позиция. Ваша любовь к Родине, выраженная в реальном действии. Горжусь вами, друзья!», — написал губернатор.

Отдельное спасибо он сказал тем, кто отдал свои голоса за его кандидатуру.

«Для меня предельно важна ваша поддержка. Она дает право действовать и добиваться результата. Мы — одна команда, которая может больше!», — добавил глава Карелии.

Как сообщалось ранее, по предварительным данным Артур Парфенчиков набирает 69,15% голосов избирателей по итогам подсчета 100% протоколов от избирательных комиссий. За него проголосовали 97543 человека.

Второе место занимает Андрей Рогалевич с результатом в 13,41% (18910 человек), с небольшим отрывом от него идет Евгений Ульянов – 12,64% (17834 человека).

Четвертое место у Анатолия Дударина - 1,65% голосов (2330 человек). Замыкает пятерку кандидатов на пост главы Иван Кадаяс - 0,61% (865 человек).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.09.2022, 15:57
В Финляндии прокомментировали предложение полностью заморозить туристические визы для россиян
08.09.2022, 10:14
«Бабье лето» идет в Карелию
07.09.2022, 14:05
Жители населенного пункта в Карелии попросили не включать им отопление
08.09.2022, 06:40
Просто космос: как будет выглядеть площадь Гагарина в Петрозаводске после реконструкции (ФОТО)
06.09.2022, 07:40
Два исколотых трупа были найдены на окраине города в Карелии
07.09.2022, 12:58
Стало известно, будет ли Финляндия ограничивать въезд для российских туристов, как страны Балтии

Чтиво

01.09.2022 10:22
Без политики
Виртуальный мир без ограниченных возможностей
Как специальные компьютерные игры помогают инвалидам в Карелии адаптироваться в реальном мире.
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.08.2022 08:00
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.