Глава Карелии после выборов заявил, что поддержка избирателей дает ему «право действовать»

Глава Карелии Артур Парфенчиков, победивший на губернаторских выборах в минувшее воскресенье, поблагодарил избирателей, независимо от того, за кого они голосовали.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

«Хочу поблагодарить всех, кто в минувшие три дня пришел на избирательные участки и сделал свой выбор. Вне зависимости от того, за кого вы голосовали. Ведь главное — это ваше неравнодушие к судьбе Карелии, ваша сильная гражданская позиция. Ваша любовь к Родине, выраженная в реальном действии. Горжусь вами, друзья!», — написал губернатор.

Отдельное спасибо он сказал тем, кто отдал свои голоса за его кандидатуру.

«Для меня предельно важна ваша поддержка. Она дает право действовать и добиваться результата. Мы — одна команда, которая может больше!», — добавил глава Карелии.

Как сообщалось ранее, по предварительным данным Артур Парфенчиков набирает 69,15% голосов избирателей по итогам подсчета 100% протоколов от избирательных комиссий. За него проголосовали 97543 человека.

Второе место занимает Андрей Рогалевич с результатом в 13,41% (18910 человек), с небольшим отрывом от него идет Евгений Ульянов – 12,64% (17834 человека).

Четвертое место у Анатолия Дударина - 1,65% голосов (2330 человек). Замыкает пятерку кандидатов на пост главы Иван Кадаяс - 0,61% (865 человек).