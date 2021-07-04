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Глава Карелии поздравил с днем рождения президента «Segezha Group»

Новости. Общество
09:39, 05 Июля 2021
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Артур Парфенчиков поблагодарил Михаила Шамолина за плодотворное сотрудничество.

Глава Карелии поздравил на своей странице в соцсети руководителя компании, которая реализует самый крупный инвестиционный проект в Арктической зоне республики – «Сегежа – Запад».

"В результате старое производство целлюлозы будет полностью закрыто, а на смену ему придет современное и экологичное. Уже в этом году пройдет капитальный ремонт содорегенерационных котлов. Готовится к сдаче новый корпус цеха каустизации и регенерации извести. И к 2024 году воздействие ЦБК на окружающую среду будет ощутимо меньше. Кроме того, «Segezha Group» инвестирует значительные средства в развитие социальной инфраструктуры города бумажников", - пишет Артур Парфенчиков.

Глава Карелии поблагодарил Михаил Шамолина за плодотворное сотрудничество и пожелал здоровья и успешной реализации всех планов.

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Комментарии

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Изя
2021-07-05 10:41:08
Поздравил , да поздравил , нам то что . Их тёрки )) :)
Гость
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