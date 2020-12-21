Жильцов, не пускающих строителей в квартиры для капремонта, надо наказывать, считает Парфенчиков

Жильцы, которые не пускают строителей в свои квартиры для капитального ремонта систем жизнеобеспечения всего дома, должны привлекаться к административной ответственности, считает глава Карелии.

Об этом он заявил на заседании правительства при обсуждении вопросов капитального ремонта жилья в республике.

"Очень часто нет единой позиции среди жильцов дома по проводимым работам, по доступу в квартиры и, зачастую, мы видим, что это практически делает невозможными некоторые виды работ. Это замена коммуникаций теплоснабжения, газа и так далее… Бывает так, что стояк надо менять, а один собственник квартиры категорически против…", - пояснил глава Карелии. По его мнению, такое сопротивление отдельных жильцов представляет угрозу безопасности всего дома. Как власти намерены с этим бороться, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".