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Жильцов, не пускающих строителей в квартиры для капремонта, надо наказывать, считает Парфенчиков

Новости. Общество
11:41, 22 Декабря 2020
фото: pixabay
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Жильцы, которые не пускают строителей в свои квартиры для капитального ремонта систем жизнеобеспечения всего дома, должны привлекаться к административной ответственности, считает глава Карелии.

Об этом он заявил на заседании правительства при обсуждении вопросов капитального ремонта жилья в республике.

"Очень часто нет единой позиции среди жильцов дома по проводимым работам, по доступу в квартиры и, зачастую, мы видим, что это практически делает невозможными некоторые виды работ. Это замена коммуникаций теплоснабжения, газа и так далее… Бывает так, что стояк надо менять, а один собственник квартиры категорически против…", - пояснил глава Карелии.

По его мнению, такое сопротивление отдельных жильцов представляет угрозу безопасности всего дома.

Как власти намерены с этим бороться, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Бумеранг
2020-12-22 12:29:56
Правельное решение, но СК так же необходимо проверить расходование средств с фонда капремонта, на предмет коррупции, но только не подведомственным и лояльных правительству проверяющих органов, надо подумать , как закрепить это в уголовном кодексе, об ответственности иначе это вызывает угрозу для всей республики.
Соображающий
2020-12-22 12:29:45
Надо по конкретной ситуации смотреть, а то как показные покраски домов летом,с одной стороны, у нас перед окнами ,на кухне, жители "дружественных стран" маячили два месяца, по балконам шастали,в каждый раз все окна и двери на балконе закрывать надо было, ведь что у них на уме? Набирают на работы дешёвый сброд, никто не отвечает за них ...
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