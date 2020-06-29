Глава Карелии предложил повысить стоимостной порог госзакупок, которым требуется общественное обсуждение

Губернаторский законопроект предусматривает увеличение этого порога с 300 миллионов до миллиарда рублей.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес на рассмотрение республиканского парламента проект поправок в региональный закон "Об обязательном общественном обсуждении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд РК". Губернаторский законопроект предусматривает увеличение стоимостного порога начальной (максимальной) цены контракта для проведения общественного обсуждения закупок с 300 миллионов до 1 миллиарда рублей. Кроме того, поправки предполагают проведение обязательного общественного обсуждения закупок на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства с начальной (максимальной) ценой контракта либо ценой контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) от 300 миллионов рублей до 2 миллиардов рублей включительно.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он подготовлен с учетом изменения федерального законодательства. В частности – закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".