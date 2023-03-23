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Глава Карелии предложил выкупать у владельцев и сносить частные гаражи в Петрозаводске

Новости. Общество
11:26, 24 Марта 2023
фото: Администрация Петрозаводска

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Некоторые территории, занятые частными гаражами в центре Петрозаводска, надо освобождать и обустраивать там общественные пространства, считает глава Карелии Артур Парфенчиков.

Такое мнение он высказал сегодня на совещании с правительством.

«Есть какие-то непонятные объекты, есть гаражи, которые явно не на месте стоят. Да, десять человек пользуются гаражами, но сотни людей страдают. Там же можно сделать хорошие общественные пространства. Конечно, надо действовать по закону, в рамках правового поля, но надо действовать в интересах города, в интересах большинства.  В рамках законодательства выкупаются объекты, чтобы потом сделать комплексное развитие в интересах всего квартала…», — пояснил губернатор.

 

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