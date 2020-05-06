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Глава Карелии предложил выплачивать выпускникам детских домов средства на приобретение одежды и обуви

Новости. Общество
11:22, 07 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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Законодательную инициативу губернатора рассмотрит республиканский парламент.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес на рассмотрение республиканского парламента проект поправки в региональный закон о государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Губернаторский законопроект предусматривает возможность выплаты средств из республиканского бюджета выпускникам детских домов на приобретение ими одежды, обуви, мягкого инвентаря и необходимого оборудования.

"Выплата денежной компенсации взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря востребована, поскольку централизованная закупка одежды, обуви и мягкого инвентаря для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, осуществляемая в соответствии Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", не позволяет в полной мере учесть индивидуальные особенности, потребности и пожелания каждого выпускника. Предлагаемое изменение является компиляцией абзаца второго пункта 7 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Комментарии

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кир
2020-05-07 11:37:09
Я плакаль. А кто защитит их жильё от посягательств преступников? Этот вопрос даже не ставится. :)
Generalus87
2020-05-07 11:33:36
Этот не может жильём их без судебных разбирательств обеспечить, а туда же
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