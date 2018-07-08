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Новости. Общество
10:54, 08 Июля 2018

Глава Карелии предположил, кто может стать чемпионом мира по футболу

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Артур Парфенчиков прокомментировал проигрыш российских футболистов сборной Хорватии.

"Наши ребята провели волевой матч, бились до самого конца. Сегодня уступили, но уступили очень сильной команде. И, возможно, Чемпиону мира, - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети, - за эти дни все мы настолько прониклись атмосферой большого спортивного праздника, жили духом бескомпромиссной борьбы, увидели столько сенсаций, что, конечно, будем продолжать следить за развязкой Чемпионата. И это главная его ценность – он объединяет нас, несет в себе энергию созидания!"

Глава Карелии сказал огромное спасибо сборной России, а также поблагодарил за надежду на возрождение российского футбола.

"Мы гордимся нашей сборной!,  - написал Парфенчиков, - очень важно, чтобы этот чемпионат дал толчок развитию детского и юношеского футбола в нашей стране. Ведь сегодня в четвёрку полуфиналистов вошли Франция, Англия и Бельгия - страны, которые в последнее время показывали лучшие результаты на молодёжном уровне. А сборная Англии вообще самая молодая команда на турнире".

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Комментарии

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gaudealis
2018-07-08 11:48:10
Лично я всегда болею против российской сборной.
От одной лишь мысли, что я могу болеть за ту же команду, за которую болеет Медведев, у меня возникает рвотный рефлекс.
Рад за хорватов. Это заслуженная победа.
grigorjev
2018-07-08 11:26:09
Этот гражданин виновен в нарушении законов страны... Но пытается выдавать свои "мысли". Такому сподручнее быть, как вещь в себе.
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