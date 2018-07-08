Глава Карелии предположил, кто может стать чемпионом мира по футболу

Артур Парфенчиков прокомментировал проигрыш российских футболистов сборной Хорватии.

"Наши ребята провели волевой матч, бились до самого конца. Сегодня уступили, но уступили очень сильной команде. И, возможно, Чемпиону мира, - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети, - за эти дни все мы настолько прониклись атмосферой большого спортивного праздника, жили духом бескомпромиссной борьбы, увидели столько сенсаций, что, конечно, будем продолжать следить за развязкой Чемпионата. И это главная его ценность – он объединяет нас, несет в себе энергию созидания!"

Глава Карелии сказал огромное спасибо сборной России, а также поблагодарил за надежду на возрождение российского футбола.

"Мы гордимся нашей сборной!, - написал Парфенчиков, - очень важно, чтобы этот чемпионат дал толчок развитию детского и юношеского футбола в нашей стране. Ведь сегодня в четвёрку полуфиналистов вошли Франция, Англия и Бельгия - страны, которые в последнее время показывали лучшие результаты на молодёжном уровне. А сборная Англии вообще самая молодая команда на турнире".