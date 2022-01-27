Глава Карелии предупредил о рисках остановки предприятий, где нет коллективного иммунитета

Предприятия и другие учреждения Карелии, которые не имеют паспортов коллективного иммунитета, рискуют столкнуться с массовой заболеваемостью коронавирусом среди персонала, что грозит остановками производства.

Об этом предупредил глава Карелии Артур Парфенчиков на заседании правительства при обсуждении вопроса о готовности региона к волне заболеваемости коронавирусом штамма «омикрон».

«Те предприятия, которые ответственно подошли к этой ситуации, конечно, смогут, мы надеемся, спокойно пройти, без больших потерь этот период вспышки «омикрона». Ну, а там, где этого не сделано, конечно, возможны проблемы вплоть до остановки производств… У нас уже есть предприятия, где практически одновременно заболевает весь персонал…», - сказал губернатор.