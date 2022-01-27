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Глава Карелии предупредил о рисках остановки предприятий, где нет коллективного иммунитета

Новости. Экономика
14:18, 27 Января 2022
фото: © Правительство Карелии

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Предприятия и другие учреждения Карелии, которые не имеют паспортов коллективного иммунитета, рискуют столкнуться с массовой заболеваемостью коронавирусом среди персонала, что грозит остановками производства.

Об этом предупредил глава Карелии Артур Парфенчиков на заседании правительства при обсуждении вопроса о готовности региона к волне заболеваемости коронавирусом штамма «омикрон».

«Те предприятия, которые ответственно подошли к этой ситуации, конечно, смогут, мы надеемся, спокойно пройти, без больших потерь этот период вспышки «омикрона». Ну, а там, где этого не сделано, конечно, возможны проблемы вплоть до остановки производств… У нас уже есть предприятия, где практически одновременно заболевает весь персонал…», - сказал губернатор.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2022-01-27 14:58:26
АААА. чо то и не верю ему ни слова . Прививали , прививали и чо ? Люди болеют и умирают , я бы на его месте сидел тихо , без заявлений :)
норкимо
2022-01-27 14:52:45
этим паспортом только сам знаешь что.... Вредительство. А детей и семьи ТЫ будешь кормить???? Вы снег не способны вовремя убрать
Изя
2022-01-27 14:59:22
норкимо, самому бы вволю нажраться )))) :)
кир
2022-01-27 14:35:01
Смотрю в прошлое и теперь понимаю большевиков, которые суровыми способами наводили порядок и решали трудные задачи. Можно задним числом оплакивать убиенных, а можно радоваться, что вы живете благодаря тому "зверству" и страна не захвачена и не разрушена. Смотря как посмотреть и оценить.
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