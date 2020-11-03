890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Карелии опрокинул стопку чачи за сослуживцев в День судебных приставов (ВИДЕО) 14
03.11.2020 14:55
В список самых состоятельных граждан Финляндии попали четверо русских 6
03.11.2020 14:15
Эксперт рассказал, какие смартфоны наиболее уязвимы для слежки 2
03.11.2020 19:40
Человек в медицинской маске украл два ноутбука из магазина в Петрозаводске (ВИДЕО) 4
03.11.2020 14:32
Парфенчиков разрешил столовым на предприятиях работать по ночам 6
03.11.2020 18:26
"За вред природе придется отвечать": глава Карелии пообещал наказать виновников аварии на Белопорожских ГЭС 3
03.11.2020 16:46

Глава Карелии приготовил сметанные лепешки с клюквой в честь Дня народного единства

Новости. Общество
10:26, 04 Ноября 2020
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Артур Парфенчиков всех поздравил с праздником и принял участие в конкурсе ягодных пирогов.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков написал: Всех поздравляю с праздником, с Днем народного единства!

"В этот день традиционно в столице республике проходит фестиваль Марьяне – праздник карельских ягод, неотъемлемой частью которого стал конкурс ягодных пирогов. В этом году он проходит в онлайн-формате, но это не помешало участникам прислать более 115 видеорецептов, - написал Парфенчиков. - Решил присоединиться - предлагаю свой рецепт сметанных лепёшек с клюквой".

В 0,5 л кефира добавить 1 столовую ложку с верхом сахара, 0,5 чайной ложки соды и размешать до подъёма. Добавить 3 столовые ложки растительного масла, 1/4 чайной ложки соли, 1 яйцо, муку - 600-700 г., замесить мягкое тесто, раскатать толщиной 1 см, жарить на сковороде. Клюкву с мёдом потолочь в ступке с предварительным подогревом и протереть через ситечко. Готовые лепешки промазать сметаной и растертой клюквой, сложить стопкой и поставить томиться в духовку.

Чуть позже глава пообещал выложить фото того, что у него получилось!

"Ну а пока, друзья, заваривайте чай, накрывайте стол, ставьте в духовку пироги. С праздником!" - написал в завершении Артур Парфенчиков.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Игорь
2020-11-04 11:58:41
Ну хоть для чего-то сгодился ...
однозначно
2020-11-04 11:51:02
Несмотря на истерику либероидной шелупони, при поддержке и единстве российского народа мы и впредь будем диктовать свою непреклонную волю всему мировому сообществу.
stranger
2020-11-04 11:42:26
Кому бублик, а кому дырка от бублика. Если стянуть бублик в точку получится единство, что собственно и доказал математик Гриша Перельман.
Сергей
2020-11-04 11:17:15
Жизнь чиновника-праздник , только для населения пользы никакой .
Андрей Дубенский
2020-11-04 11:08:40
Шел бы в общепит. Нах нам нужен повар за пол-лимона в месяц.
протестанутый
2020-11-04 11:05:42
А чачу лепешками не закусывают.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.10.2020, 06:40
Коллеги умершего 41-летнего врача БСМП Петрозаводска назвали причину смерти
01.11.2020, 12:21
Петрозаводчане интересуются у властей Петрозаводска, есть ли какая-либо логика при установке ограждений
28.10.2020, 10:00
Тренды в интерьере 2020
28.10.2020, 13:18
Сегодня в Петрозаводске скоропостижно скончался талантливый музыкант Дмитрий Демин
02.11.2020, 10:28
Появились кадры с места страшного ДТП в Петрозаводске, где погибли три человека (ФОТО)
01.11.2020, 11:16
Скоропостижно скончался бывший начальник полиции Петрозаводска Сергей Самсонов

Аналитика

02.11.2020 11:17
Обществоведение
Батюшка, наденьте маску! 6
Карельское духовенство Русской православной церкви игнорирует обязательный масочный режим.
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
30.10.2020 16:40
Движение вверх
30.10.2020 15:25
Как прожить без денег: лучшие сервисы для безналичных платежей
30.10.2020 11:27
"Мутная" запись 14
29.10.2020 13:27
Вся аналитика

Чтиво

03.11.2020 11:40
Личное мнение
Почему молодежь не хочет заводить детей 7
Почему представители современной молодежи все чаще и чаще заявляют о своей неготовности заводить потомство, рассказала медицинский психолог из Петрозаводска Юлия Щеголева.
"Меняют самостоятельных на послушных" 4
30.10.2020 17:33
Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ковид – это надолго" 3
27.10.2020 12:58
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»