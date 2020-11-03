Глава Карелии приготовил сметанные лепешки с клюквой в честь Дня народного единства

Артур Парфенчиков всех поздравил с праздником и принял участие в конкурсе ягодных пирогов.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков написал: Всех поздравляю с праздником, с Днем народного единства!

"В этот день традиционно в столице республике проходит фестиваль Марьяне – праздник карельских ягод, неотъемлемой частью которого стал конкурс ягодных пирогов. В этом году он проходит в онлайн-формате, но это не помешало участникам прислать более 115 видеорецептов, - написал Парфенчиков. - Решил присоединиться - предлагаю свой рецепт сметанных лепёшек с клюквой".

В 0,5 л кефира добавить 1 столовую ложку с верхом сахара, 0,5 чайной ложки соды и размешать до подъёма. Добавить 3 столовые ложки растительного масла, 1/4 чайной ложки соли, 1 яйцо, муку - 600-700 г., замесить мягкое тесто, раскатать толщиной 1 см, жарить на сковороде. Клюкву с мёдом потолочь в ступке с предварительным подогревом и протереть через ситечко. Готовые лепешки промазать сметаной и растертой клюквой, сложить стопкой и поставить томиться в духовку.

Чуть позже глава пообещал выложить фото того, что у него получилось!

"Ну а пока, друзья, заваривайте чай, накрывайте стол, ставьте в духовку пироги. С праздником!" - написал в завершении Артур Парфенчиков.