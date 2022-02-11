Глава Карелии пригрозил уголовным делом муниципальным чиновникам одного из районов

Чиновники администрации Лахденпохского района Карелии могут попасть под уголовное преследование, если до 1 июня не смогут найти организацию, которая займется водоснабжением.

Об этом заявил сегодня глава республики Артур Парфенчиков на совещании правительства по вопросам социально-экономического развития района.

В трех сельских поселениях района нет организации, отвечающей за водоснабжение. Суд обязал администрацию решить этот вопрос, но его постановление не исполнено. Прокуратура предписала властям сделать это до 1 июня.

«В отношении администрации не то, что административные меры воздействия будут приняты, а будут приняты меры даже уголовного воздействия… Мне очень жаль, что нам приходится строить отношения с муниципалитетом через вмешательство прокурора, потому что наши юридические императивные полномочия, к сожалению, ограничены. Поэтому действуем через прокуратуру. Но я думаю, что мы доведем дело до конца, и если до 1 июня не будет исполнено судебное решение, будут приняты самые жесткие меры к тем чиновникам, которые это решение суда не обеспечили», — сказал губернатор.

В районной администрации пояснили, что вели переговоры с частными компаниями, но никто не захотел браться за эту работу.

«Какое-то ощущение абсолютного паралича организации работы на муниципальном уровне… Возникает вопрос, в чем тогда ваша деятельность на территории района, если вы годами не можете решить основополагающие вещи?.. Что значит, вы ищите частную компанию? Или найти в течение месяца или приступить к созданию муниципального предприятия», — ответил Парфенчиков.