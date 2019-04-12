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Новости. Общество
10:11, 12 Апреля 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Глава Карелии призвал "потерпеть" в ожидании результата от господдержки бизнеса

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Об том губернатор заявил на заседании правительства.

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал не ожидать слишком скорого результата от мер господдержки бизнеса, которые внедряются в республике – большинство из них имеет "отложенный эффект".

Подробнее о том, сколько времени надо потерпеть, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Саныч
2019-04-12 11:38:29
Держитесь там, крч.
Изя
2019-04-12 11:10:09
Превратили население в терпил от невразумительных действий бестолковых чинуш . Достали :)
zanoza
2019-04-12 10:28:58
Ну это мы уже слышали :) На форуме в Сочи Д. Медведев уже об этом популярно рассказал: «Рост экономики фиксируется уже третий год подряд. Однако качество роста нас пока не устраивает. На него влияет много разных факторов. И, что самое главное, этот рост пока не ощущается нашими гражданами». Где-то через пять лет "рост" экономики в регионе будет но наши "толстокожие "граждане этот рост ощутить не смогут :)

User
2019-04-12 10:42:48
zanoza, Путин еще в 2014 году сказал, что надо подождать 2 года и все наладится. Прошло уже 5 лет, а все только хуже и хуже.
Беня
2019-04-12 10:56:51
User, а кто вам сказал шо они там планируют по календарным годам? Шоб вы знали, к примеру, 1 галактический год 255 миллионов календарных :) Так шо все норм, прошла одна галактическая миллисекунда, полет нормальный :)
кир
2019-04-12 12:57:17
Беня, так точно. :)
карел
2019-04-12 10:21:00
Так уже и так сколько лет терпим заезжих губернаторов . Сколько можно ждать и терпеть ?
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