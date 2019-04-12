10:11, 12 Апреля 2019
Глава Карелии призвал "потерпеть" в ожидании результата от господдержки бизнеса
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Об том губернатор заявил на заседании правительства.
Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал не ожидать слишком скорого результата от мер господдержки бизнеса, которые внедряются в республике – большинство из них имеет "отложенный эффект".
Подробнее о том, сколько времени надо потерпеть, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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