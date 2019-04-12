Глава Карелии призвал "потерпеть" в ожидании результата от господдержки бизнеса

Об том губернатор заявил на заседании правительства.

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал не ожидать слишком скорого результата от мер господдержки бизнеса, которые внедряются в республике – большинство из них имеет "отложенный эффект".

Подробнее о том, сколько времени надо потерпеть, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".