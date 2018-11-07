Глава Карелии призвал власти "лелеять" бизнес

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Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил сконцентрировать усилия на создании положительных условий для предпринимателей.
Об этом Артур Парфенчиков заявил сегодня на форуме "Бизнес-неделя республики Карелия-2018".
"Развитие бизнеса – это инструмент. И мы должны бизнес лелеять. Это нормальное совершенно отношение власти и бизнеса", – заявил глава Карелии.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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