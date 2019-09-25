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Новости. Общество
13:19, 25 Сентября 2019

Глава Карелии проведет "прямую линию" во "ВКонтакте"

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Артур Парфенчиков ответит на вопросы жителей республики онлайн, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

В четверг, 26 сентября, глава Карелии пообщается с жителями региона в прямом эфире на официальной странице правительства во "ВКонтакте".

В ходе прямой линии в паблике "Республика Карелия" Артур Парфенчиков ответит на вопросы, касающиеся социально-экономической жизни республики, развития инфраструктуры, сдачи объектов в рамках ФЦП к 100-летию Карелии, подготовки региона к новому отопительному сезону и других интересующих граждан тем.

Вопросы можно задать как во время онлайн-трансляции в "ВКонтакте", так и прислать их заранее, оставив комментарий в паблике "Республика Карелия" под постом с анонсом. Обращения принимаются с 18 сентября до 26 сентября, до окончания трансляции. Наиболее интересные и актуальные вопросы будут заданы Артуру Парфенчикову в ходе прямого эфира.

Начало трансляции - 19.00.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-09-25 13:36:33
Как будто "прямая линия" , да ещё в "ВКонтатке", как-то повлияет на проблемы касающиеся социально-экономической жизни республики, развития инфраструктуры, сдачи объектов в рамках ФЦП к 100-летию Карелии, подготовки региона к новому отопительному сезону и др. Надо проблемы решать, а не болтовнёй заниматься.
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