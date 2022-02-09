Глава Карелии распорядился определить участки для двух крытых катков в Петрозаводске

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил министерству образования и спорта совместно с администрацией Петрозаводска определить участки, где возможно строительство двух ледовых комплексов для тренировок юных спортсменов.

Такое поручение губернатор дал министру Роману Голубеву на совещании правительства.

«Смотрите и ищите место. На Древлянке, наверное, где-то нужен каток… Проработайте, где бы мы могли за 200-250 млн разместить ледовые комплексы, предназначенные, в первую очередь, для тренировок детей — фигуристы, шорт-трек, хоккей», — сказал Парфенчиков.

По его словам, эти планы не отменяют проектирование Ледового дворца «Карелия Арена», но его строительство — вопрос отдаленного будущего, а крытые катки для детей можно построить в ближайшей перспективе.

По мнению министра образования и спорта, для строительства в Петрозаводске можно будет использовать как типовой проект ледового комплекса в Костомукше.