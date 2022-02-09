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Глава Карелии распорядился определить участки для двух крытых катков в Петрозаводске

Новости. Спорт
15:31, 10 Февраля 2022
фото: © наружнаяреклама23.рф

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Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил министерству образования и спорта совместно с администрацией Петрозаводска определить участки, где возможно строительство двух ледовых комплексов для тренировок юных спортсменов.

Такое поручение губернатор дал министру Роману Голубеву на совещании правительства.

«Смотрите и ищите место. На Древлянке, наверное, где-то нужен каток… Проработайте, где бы мы могли за 200-250 млн разместить ледовые комплексы, предназначенные, в первую очередь, для тренировок детей — фигуристы, шорт-трек, хоккей», — сказал Парфенчиков.

По его словам, эти планы не отменяют проектирование Ледового дворца «Карелия Арена», но его строительство — вопрос отдаленного будущего, а крытые катки для детей можно построить в ближайшей перспективе.

По мнению министра образования и спорта, для строительства в Петрозаводске можно будет использовать как типовой проект ледового комплекса в Костомукше.

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Комментарии

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Гражданин
2022-02-10 18:02:47
Сколько заботы - информации и пиара в СМИ в период февраля 2022 г.
Да февраль решающий месяц для некоторых лиц.
Но почему вторую декаду 2021 только о молоке заботились.
Все как обычно - нам информация и отчеты в столицу.
Но думаю там все и все понимают.
Изя
2022-02-10 16:25:34
Но тем не менее , заводов и рабочих мест вам не будет , идите в зал товарищи . (((((((((((((((
EventVK
2022-02-10 16:17:24
Олегыч прям горит по хозяйству, катками разбрасывается) Голубеву кластер уже комом в горле, а тут еще два места искать, с активистами опять бороться)
Os
2022-02-10 16:13:21
Да можно и открытые катки с искусственным льдом строить, причем полноразмерные. Раньше же Юность и Спартак заливали.
Гость
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