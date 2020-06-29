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Глава Карелии рассказал, когда продавцы в Карелии смогут работать без масок

Новости. Экономика
13:11, 30 Июня 2020
фото: vk.com/omsk24online
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Артур Парфенчиков считает, что продавцы смогут прекратить носить медицинские маски, если в магазинах будут установлены защитные экраны.

"Я сам общался с этими девчонками, которые сидят на кассах. Конечно, лучше поставить ей хороший защитный экран, который, в  принципе, .. может быть, исключит  необходимость и  маску носить. Если он грамотно сделан, большой, качественный, высокий… В этой ситуации можно даже дать возможность человеку работать в привычных условиях. Не только без очков, без экрана, но и без маски", - заявил Парфенчиков в ходе прямой линии в соцсети.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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grisha
2020-06-30 14:04:19
В решениях этого человека трудно найти хоть какую-то логику и последовательность, а ведь логика всё-таки есть, но извращённая.
Дима
2020-06-30 13:59:43
Всё это шелуха, мне кажется: пока 50% и больше не переболеют, ничего не исправится в лучшую сторону. Все эти маски, перчатки, экраны, скафандры - не более чем отсрочка.
zanoza
2020-06-30 13:41:58
Хорошее предложение, но за чей счёт, за счёт владельцев магазинов? Это утопия!
Leopol'd
2020-06-30 13:27:59
Только сначала потребовал всё это барахло закупить. В Ленте кассиры в очках, в масках, да еще и за экранами. При том, что экраны сделаны были давно.
И в конечном итоге все фантазии губернатора оплатим мы все, т.к. расходы войдут в наценку магазина.
Гость
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