Глава Карелии рассказал, когда продавцы в Карелии смогут работать без масок

Артур Парфенчиков считает, что продавцы смогут прекратить носить медицинские маски, если в магазинах будут установлены защитные экраны.

"Я сам общался с этими девчонками, которые сидят на кассах. Конечно, лучше поставить ей хороший защитный экран, который, в принципе, .. может быть, исключит необходимость и маску носить. Если он грамотно сделан, большой, качественный, высокий… В этой ситуации можно даже дать возможность человеку работать в привычных условиях. Не только без очков, без экрана, но и без маски", - заявил Парфенчиков в ходе прямой линии в соцсети.

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