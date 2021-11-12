Глава Карелии рассказал, когда в Петрозаводске появятся новые троллейбусы

В ходе «Прямой линии» глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о сроках поставки в Петрозаводск новых троллейбусов, приобретение которых планируется в рамках субсидии из бюджета республики.

В ходе «прямой линии» с жителями Карелии Артур Парфенчиков рассказал о помощи, которая оказывается Петрозаводску для обновления подвижного состава троллейбусного управления в рамках транспортной реформы.

Напомним, из бюджета республики на покупку новых троллейбусов в Петрозаводске было выделено 290 миллионов рублей.

«Республика получила дополнительные доходы. Меня часто спрашивают, куда она идут. Вот эти 290 миллионов рублей из дополнительных доходов мы распределили на помощь Петрозаводску для покупки новых троллейбусов», - пояснил глава Карелии в ходе «прямой линии».

Как сообщил Артур Парфенчиков, на эти средства муниципальное предприятие «Городской транспорт» сможет приобрести 15-16 новых троллейбусов.

«Аукцион на поставку троллейбусов планируется провести в январе 2022 года, срок поставки – II квартал, так что речь идет о первом полугодии, когда новые троллейбусы уже выйдут на линию», - сообщил глава региона.

По словам Артура Парфенчикова, это первый этап транспортной реформы в Петрозаводске.

Напомним, в столице Карелии в ближайшие годы будет реализована транспортная реформа. «Российский дорожный научно-исследовательский институт» приступил к разработке комплексной схемы организации транспортного обслуживания Петрозаводска, которая должна быть готова к концу 2022 года. В рамках разработки транспортной схемы Петрозаводска будут определены оптимальные качественные и количественные характеристики подвижного состава для использования на территории города.

«Это серьезное исследование и разработка научной математической модели, по которой будет развиваться транспортное обслуживание населения, - пояснил Парфенчиков. – Речь идет о транспортной связке Петрозаводска с пригородами, Прионежьем, Пряжей и Кондопогой».

Ранее депутаты Петросовета приняли решение о том, что стоимость проезда в троллейбусах в начале 2022 года сохранится на уровне предыдущих лет – 25 рублей разовая поездка, 400 рублей – проездной для школьников и студентов.