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Глава Карелии рассказал президенту РФ о причинах спада в сельском хозяйстве

Новости. Экономика
10:58, 09 Июня 2020
фото: "Республика"/Сергей Юдин
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Президент России Владимир Путин на встрече с главой Карелии Артуром Парфенчиковым задал ему вопрос о причинах снижения объемов сельскохозяйственного производства в республике.

Стенограмма их разговора, состоявшегося в режиме видеоконференции, опубликована на сайте Кремля.

"Хотел бы обратить внимание все-таки на некоторые проблемные вопросы. Первое – это снижение объема сельскохозяйственного производства. В чем дело, Артур Олегович? Что там произошло?", - спросил глава государства.

Парфенчиков сослался на "очень сложные решения".

Что он ответил президенту, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Серж
2020-06-09 11:48:21
Ответ очевиден , некомпетентность руководителей и отсутствие желания работать , чтобы улучшить реальное положение дел , да и не умеют они работать .
Гость
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