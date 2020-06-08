Глава Карелии рассказал президенту РФ о причинах спада в сельском хозяйстве

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Карелии Артуром Парфенчиковым задал ему вопрос о причинах снижения объемов сельскохозяйственного производства в республике.

Стенограмма их разговора, состоявшегося в режиме видеоконференции, опубликована на сайте Кремля.

"Хотел бы обратить внимание все-таки на некоторые проблемные вопросы. Первое – это снижение объема сельскохозяйственного производства. В чем дело, Артур Олегович? Что там произошло?", - спросил глава государства.

Парфенчиков сослался на "очень сложные решения".

Что он ответил президенту, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".