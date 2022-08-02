Глава Карелии рассказал засоне и поросячем хвостике

Артур Парфенчиков рассказал о новом грамматико-орфографическом словаре карельского языка, куда вошли интересные неологизмы.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, что в Петрозаводске вышел в печать новый грамматико-орфографический словарь карельского языка тиражом 500 экземпляров.

«Počinhändäine. Это один из неологизмов карельского языка. А знаете, что он означает? Это электронная почта. В переводе на русский — поросячий хвостик. Это слово в числе других 23 тысяч вошло в новый грамматико-орфографический словарь карельского языка. Автор и составитель — научный сотрудник Карельского Центра РАН Татьяна Бойко работала над ним 4,5 года. Выпуск издания оплатили за счет бюджета республики», — написал Артур Парфенчиков.

Новый словарь, по информации главы, самый крупный на сегодняшний день — предыдущий насчитывал 20 тысяч слов. Автор-составитель дополнила его сложными словами, которых никогда не было в других словарях.

«Интересный факт: порой значение этих слов не совпадает с частями, из которых они составлены. Например, unikuha. Здесь uni — это сон, а kuha — судак. Если переводить, будет сонный судак, а значение у слова совсем другое: засоня», — отметил Парфенчиков.

Словари планируют направить во все образовательные и культурные учреждения республики. А электронную версию словаря выложить в интернете.