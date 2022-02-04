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Глава Карелии рекомендовал сельским властям обращаться за помощью к приезжим из Москвы

Новости. Общество
15:16, 09 Февраля 2022
фото: © Covox / ixbt.photo

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Муниципальные власти могут рассчитывать на помощь в решении вопросов местного значения со стороны приезжих из Москвы и других городов России, которые переселяются в Карелию.

Такое мнение высказал глава республики Артур Прфенчиков на сегодняшнем совещании правительства по проблемам социально-экономического развития Пряжинского района.

Он рекомендовал местной администрации обращаться за помощью к новым жителям поселка Эссойла.

«Я говорю о тех людях московских, которые там сейчас построились… Я с ними разговаривал, они говорят, мы готовы помогать всячески, мы теперь там не чужие. Это очень важно, когда человек, который переезжает в Карелию, здесь обосновывается», — сказал губернатор.

В качестве примера он назвал нескольких предпринимателей, основавших бизнес в разных населенных пунктах Карелии, и вкладывающих деньги в ремонт школ, детских садов и других объектов социальной инфраструктуры.

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