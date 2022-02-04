Глава Карелии рекомендовал сельским властям обращаться за помощью к приезжим из Москвы

Муниципальные власти могут рассчитывать на помощь в решении вопросов местного значения со стороны приезжих из Москвы и других городов России, которые переселяются в Карелию.

Такое мнение высказал глава республики Артур Прфенчиков на сегодняшнем совещании правительства по проблемам социально-экономического развития Пряжинского района.

Он рекомендовал местной администрации обращаться за помощью к новым жителям поселка Эссойла.

«Я говорю о тех людях московских, которые там сейчас построились… Я с ними разговаривал, они говорят, мы готовы помогать всячески, мы теперь там не чужие. Это очень важно, когда человек, который переезжает в Карелию, здесь обосновывается», — сказал губернатор.

В качестве примера он назвал нескольких предпринимателей, основавших бизнес в разных населенных пунктах Карелии, и вкладывающих деньги в ремонт школ, детских садов и других объектов социальной инфраструктуры.