Глава Карелии решил ликвидировать Фонд государственного имущества

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ об объединении Фонда госимущества республики с другим государственным учреждением — Центром кадастровой оценки.

К нему перейдут все функции Фонда, в том числе, обеспечение содержания и эксплуатации государственного имущества.

Согласно документу, после реорганизации будет утверждена новая штатная численность Центра кадастровой оценки в составе 40 человек.

Процедура реорганизации должна быть завершена до 1 апреля 2023 года.