Глава Карелии решил ликвидировать Фонд государственного имущества

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ об объединении Фонда госимущества республики с другим государственным учреждением — Центром кадастровой оценки.
К нему перейдут все функции Фонда, в том числе, обеспечение содержания и эксплуатации государственного имущества.
Согласно документу, после реорганизации будет утверждена новая штатная численность Центра кадастровой оценки в составе 40 человек.
Процедура реорганизации должна быть завершена до 1 апреля 2023 года.
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